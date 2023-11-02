В Украине создают приложение для военных на базе "Дії": зачем оно нужно армии (видео)

Алгоритмы "Дія" помогут проверить личность человека, чтобы не пустить в систему россиян или шутников, считает Арсен Жумадилов.

В Украине разрабатывают приложение для военнослужащих на базе онлайн-платформы государственных услуг "Дія". Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил глава Агентства ресурсного обеспечения армии Арсен Жумадилов.

Чтобы понимать потребности армии, например, по вещевому обеспечению или питанию, Минобороны нужно получать отзывы от бойцов на местах. По словам Арсена Жумадилова, агентство будет работать над системой обратной связи, используя два основных канала.

Первый канал позволит украинским военнослужащим передавать свои комментарии напрямую. Для этого, по информации Жумадилова, сейчас уже создают мобильное приложение на базе "Дії" (или в сотрудничестве с одноименным госпредприятием).

"С одной стороны будет аутентификация человека, чтобы это не были какие-то "тролли" или, не дай Бог, россияне. С другой стороны, чтобы это было широко распространено среди тех, кто пользуется мобильными телефонами", — заявил чиновник.

Еще одни из инструментов для прямой обратной связи с военнослужащими в Украине является "горячая линия" Минобороны. Арсен Жумадилов отметил, что этот способ может казаться слишком бюрократизированным и неэффективным, однако в сутки поступают тысячи обращений, которые делятся на категории, фиксируются и анализируются.

Кроме того, ведомство планирует работать с общественными организациями и волонтерскими фондами, чтобы они передавали пожелания, озвученные военными. По мнению Арсена Жумадилова, Агентство ресурсного обеспечения армии никогда не сможет превзойти волонтеров по возможностям, в первую очередь из-за количества задействованных людей.

"На самом деле, и не надо. Волонтеры всегда будут ближе, они непосредственно на месте, как правило, они видят, они знают, что происходит. Нашей задачей будет построить с ними доверительную связь", — подчеркнул он.

В интервью "24 каналу" руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник заявил, что по состоянию на конец октября приложение "Дія" насчитывало 19,6 млн уникальных пользователей. Большинство из них — это люди 25–50 лет, а люди старше 55 лет составляют около 23% аудитории.

Ранее в Мстислав Баник рассказал, будут ли украинцы получать повестки через "Дію". По его словам, пока внедрение такой функции в Минцифры даже не рассматривают, однако приложение свяжут с электронным реестром военнообязанных под названием "Оберег".