В Украине запустят "еБронирование" через "Дію": кто и как может избежать призыва

Руководители предприятий смогут проверить, кого из сотрудников можно забронировать, в режиме онлайн. Данные будут подтягиваться из реестров Минобороны, Генштаба ВСУ и госорганов.

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До конца 2023 года Министерство экономики Украины планирует запустить электронную систему бронирования специалистов от мобилизации через сервис государственных услуг "Дія". Издание Forbes выяснило подробности и объяснило, как может улучшиться и ускориться процедура.

Бронирование важных сотрудников после начала полномасштабной войны стало болезненной темой для украинских предприятий, особенно для IT-cферы, несмотря на несколько попыток улучшить процедуру. Правительство хочет исправить ситуацию с помощью электронной системы и уже показало бизнесу предварительный проект.

Проект уже готов

Минэкономики и Минцифры анонсировали систему "еБронирование" в июле 2022 года. Как сообщал замминистра экономики Игорь Фоменко, тогда в Украине насчитывали 4000 критически важных предприятий и более 500 000 забронированных сотрудников. Теперь же пресс-служба Минэкономики рассказала СМИ, что процесс медленно продвигается вперед и должен завершиться в ближайшие месяцы.

Правовой эксперт проектного офиса "Дія. City" Дмитрий Зинченко добавил, что техническую часть системы взяло на себя Минцифры. По его словам, это должно ускорить утверждение списков украинцев для бронирования. Но сначала Минэкономики должно завершить организационную часть, и в этом вопросе краеугольным камнем станет постановление Кабмина, регулирующее взаимодействие электронной системы с органами власти, налоговой службой, Пенсионным фондом и бизнесом.

В самом министерстве говорят, что уже написали предварительный проект постановления, но еще могут вносить изменения. Согласно этому документу, украинцы смогут воспользоваться услугой "еБронирование" через "Дію", отдельное приложение для этого запускать не будут.

Как будет работать "еБронирование"

Сервис покажет руководителям компаний, сколько военнообязанных работников они могут забронировать. Данные для этого будут подтягиваться из реестров Минобороны, Генштаба ВСУ, а также центральных органов власти.

Руководители смогут также проверить конкретного сотрудника: подлежит ли он бронированию, имеет ли военную специальность, должен ли обновить данные в Территориальном центре комплектования (ТЦК). Если лицо подходит по всем пунктам, то ему можно оформить отсрочку на полгода. Если ТЦК требуют уточнений, то человека все равно можно забронировать на один месяц — за это время он должен предоставить необходимую информацию, и после этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.

Когда "еБронирование" заработает, то забронированные специалисты будут получать не бумажную выписку из приказа Минэкономики, а выписку из реестра забронированных. Там будет QR-код для проверки на границе и на блокпостах.

Почему бронирование так важно для IT

В Минэкономики подчеркнули, что цифровизация бронирования не изменит действующие правила. Как рассказала Forbes Мария Шевчук, и.о исполнительного директора IT Ukraine, несовершенная процедура мешает восстанавливать IT-индустрию в стране. Данные НБУ свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года этот сектор был третьим по объему поставки валюты в Украину, заработав на продажах за рубеж $7,3 млрд, а за восемь месяцев 2023 года экспорт сократился на 8,2% (около $403 млн).

Согласно статистике от министерства цифровой трансформации, изученной Forbes, по состоянию на 11 октября в Украине забронированы 3500 человек из 157 технологических компаний — это меньше 1% от всех айтишников, количество которых ассоциация IT Ukraine оценивает почти в 363 000.

Мария Шевчук считает, что электронное бронирование может упростить и ускорить процесс, устранив ряд бюрократических препятствий, но не изменит ситуацию в корне. СEO GigaCloud Ukraine Владимир Белов назвал главной проблемой процедуру обновления военно-учетных документов — есть риск, что человека, который придет в ТЦК уточнять свои данные, отправят в армию быстрее, чем компания успеет его забронировать. В итоге айтишники просто не хотят туда идти.

Ранее писали, смогут ли украинцы избежать призыва, если их нет в реестре "Оберег". В Минобороны говорят, что данные таких мужчин будут брать из других государственных реестров.

Недавно Госпогранслужбе Украины рассказали, кто из мужчин призывного возраста может выехать за границу. Существует несколько категорий людей, которых без проблем выпустят из страны, несмотря на военное положение и мобилизацию.