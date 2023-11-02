В России запустили производство трех версий РЭБ "Тритон": кого защитят от дронов ВСУ

Разработчики предусмотрели разные варианты исполнения для российской военной техники и пехоты.

В России предприятие "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" (ППШ) запустила серийное производство систем "Тритон" для борьбы с украинскими дронами-камикадзе. Подробности опубликованы на его Telegram-канале.

"Лаборатория ППШ" утверждает, что успешно завершила испытания и уже принимает предзаказы. Она предлагает комплексы в трех вариантах исполнения в зависимости от поставленных задач.

Базовая версия системы "Тритон" представляет собой два отдельных модуля подавления БПЛА, создающих помехи в двух диапазаонах частот, которые чаще всего используют ударные FPV-дроны — это 800+ и 900+ МГц. По словам разработчиков, блоки оснащены крепежами, позволяющими легко устанавливать их для защиты стационарных объектов или транспортных средств.

Базовая версия российской системы РЭБ "Тритон" Фото: Telegram

Есть также специальная версия для бронетехники — в ней модули подавление спрятаны в одном корпусе с "виброгасителями", напоминающем крышу дома. Закреплять средство РЭБ предлагают с помощью встроенных магнитов — такое решение должно обеспечить легкое перебазирование с одной машины на другую.

Версия российской системы РЭБ "Тритон" для бронетехники Российская система РЭБ "Тритон" на военной машине ВС РФ

Носимая версия "Тритона" изготовлена в виде рюкзака со стойками, которые удерживают модули подавления прямо над головой носителя. Она предназначена для штурмовиков и пехотинцев и должна подавлять беспилотники в радиусе 300 метров прямо на ходу.

Российская система РЭБ "Тритон" в форм-факторе рюкзака Фото: Telegram

Общие характеристики для всех версий:

подавление частотных диапазонов 800+ и 900+ МГц;

возможные сети питания: 12 В / 24 В при питании от бортовых сетей либо аккумуляторов, а также сети 220 В;

управление: дистанционное включение и выключение.

Ранее писали, что носимая система "Тритон" опасна для самих россиян. По словам экспертов, работа мощных модулей прямо возле головы оператора может привести к пагубным последствиям для мозга, включая развитие раковых опухолей. В украинской компании "Пиранья-Тех" визуально оценили конструкцию и пришли к выводу, что такое средство РЭБ не может эффективно защищать бойцов на фронте, поскольку будет быстро перегреваться, к тому же, его нужно постоянно держать в вертикальном положении, что сложно во время перемещения.

Ранее писали, что систему РЭБ "Тритон" представили на выставке "Армия-2023" в августе. Первым делом ее установили на танк Т-72Б3М.