"Мы проигрываем": Чмут рассказал, какое оружие станет ключевым в войне с Россией (видео)

В ближайшем будущем Украине нужно делать ставку на морские беспилотники, поскольку ВС РФ уже освоили дроны-камикадзе, а по количеству живой силы превосходили с самого начала вторжения, считает эксперт.

Доя того, чтобы выиграть войну, Вооруженные силы Украины должны применять те средства, в которых оккупанты не смогут одержать превосходство. На данном этапе войны речь идет о морских дронах, так заявил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут во время записи подкаста "УТ-2ʼ".

Ведущий обратил его внимание на то, что в войне с Россией на каждом этапе был какой-то ресурс, который обе стороны хотели заполучить и называли его ключевым. Сначала это были определенные виды оружия, потом — истребители F-16. А сейчас обе армии соревнуются в применении FPV-дронов. Исходя из этого главу фонда спросили о том, а какой же ресурс станет значимым для военных в недалеком будущем.

"А дальше будут радары, РЭБы и защита от FPV. Нам надо искать нелинейные способы борьбы, потому что в линейных мы, очевидно, проигрываем. Россиян больше, у них мяса больше, ресурса больше, управляемость центра больше, демократии меньше", — сказал Тарас Чмут.

Он отметил, что таким "нелинейным решением" для украинской армии могут стать морские дроны. Несмотря на ряд ограничений в применении, в определенный период времени эта технология хорошо отработала.

"FPV — это классно, но они по нам тоже летят. В какой-то момент россияне нас догоняли, а в другой уже мы их. И это немного пугает", — уточнил глава фонда.

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Отметим, что украинские морские дроны единственные в мире показали хороший результат во время применения в условиях реальных боевых действий. С этим соглашается и аналитик Джонатан Бентам из Международного института стратегических исследований.

В его материале речь идет о том, что украинские Военно-морские силы начали осваивать беспилотные морские транспортные средства с невиданным уровнем энтузиазма. Эксперт уточняет, что, хотя морские беспилотники не являются чем-то новым, однако полномасштабное вторжение России в Украину стало таким же катализатором их внедрения, каким стала война в Афганистане для БПЛА.

"Украина продемонстрировала асимметричное преимущество, которое небольшой флот может получить от инновационного использования БПЛА для отражения более крупных морских платформ", — написал Джонатан Бентам.

Напомним, в середине августа стало известно, что украинцы решили главную проблему морских дронов. Российским кораблям больше небезопасно находиться в Черном и Азовском море, поскольку беспилотники настигнут их в любом порту, считают эксперты.

В это же время Украина получила новое поколение морских дронов. Они могут выполнять разведку или наносить удары в режиме "камикадзе" — все зависит от установленного оборудования.