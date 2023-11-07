"Ситуация меняется каждый день": эксперт рассказал, как Украине обогнать РФ в сфере РЭБ

Россия кардинально усилила свои силы РЭБ и даже выделила их в отдельный род войск, применяя на войне около 60 различных систем. Украина тоже разрабатывает такие технологии, но пока отстает.

Для эффективного противостояния России на поле боя украинской армии необходимы передовые средства радиоэлектронной борьбы, и государство уже пытается развивать это направление. Военный эксперт Антон Михненко в комментарии dev.ua рассказал, что для этого нужно.

Для развития сферы РЭБ стране необходимы благоприятные условия для производителей соответствующией техники. Минобороны, в свою очередь, должно правильно расставить акценты и определить, какие именно системы нужны военным.

"Это тактический, оперативный, оперативно-тактический уровень. Тогда производители понимают куда им "бежать". А на "низшем" уровне, РЭБом должны заниматься профессионалы, чтобы создавать удобные продукты", — отметил Антон Михненко.

Dev.ua в своем материале о ситуации со средствами радиоэлектронной борьбы в Украине обратило внимание читателей на то, что россияне сейчас довольно продвинулись в их боевом применении. Россия с начала полномасштабного вторжения она модернизировала силы РЭБ, создала новый род войск и разработала 50-60 новых средств разного уровня от тактических до подавления спутниковой связи и навигации. По словам Антона Михненко, последние разработки — это так называемый "окопный РЭБ", в настоящее время россияне использую около 20 моделей такой техники.

"Россия приобретает опыт борьбы с нашими fpv-дронами и реагирует на это внедрением РЭБ тактического уровня, защищаясь от ударных БПЛА", — высказался эксперт.

Он выделил российский комплекс "Инфауна", который обеспечивает безопасное продвижение колонн техники и личного состава, защищая их от минно-взрывных устройств с радиодетонаторами. Стоит также упомянуть серию систем РЭБ "Красуха" — они создают радиопомехи, которые мешают работе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и подавляют радиолокационные станции воздушного базирования.

"Что касается РЭБ, то "на нуле" происходит совсем другой уровень противостояния с врагом в этом направлении. Ситуация меняется каждый день. И мы и они учитываем ошибки друг друга, совершенствуя технологии", — сообщил СМИ один из украинских производителей, который пожелал сохранить анонимность.

Доминирование РФ в сфере радиоэлектронной борьбы отмечал даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем эссе, опубликованном в The Economist. Однако Украина также развивает разработку и использования своих систем РЭБ, чтобы не уступать оккупантам. Недавно Кабинет министров упростил процедуры закупки и поставок систем радиоэлектронной борьбы, чтобы бюрократия не мешала развиваться производителям.

"Ситуация с РЭБ находит отклик на государственном уровне", — считает военный эксперт Антон Михненко.

Наша страна также разрабатывает свои РЭБ-системы, такие как комплекс "Анклав" и "Нота". Несмотря на отсутствие системного государственного подхода, партнеры из западных стран помогают нашей стране в этой области.

Говоря об отечественных разработках в сфере систем РЭБ, можно привести пример компании Piranha-Tech, которая разработала комплекс Piranha AVD 360. Он защищает технику от вражеских БПЛА и перекрывает спутниковые навигационные системы. Также можно упомянуть украинскую компанию Kvertus, разрабатывающую антидроновые ружья, рюкзаки и систему обнаружения.

А несколькими днями ранее депутат ВРУ Петр Порошенко анонсировал проект по производству новых РЭБ-систем в Украине, на которые планируют потратить 150 млн грн. Системы будут размещены на ключевых направлениях фронта: в районе Авдеевки, Работино и на левом берегу Днепра. Проект разрабатывался командой, работающей в сфере РЭБ с 2014 года.

Напомним, в конце сентября мы писали о том, как можно защитить энергосистемы Украины от дронов Shahed и "Ланцет". Эксперты предлагают использовать средства РЭБ и даже воздушные шары, чтобы подавлять российские беспилотники в воздухе, не давая им долетать до критически важных объектов.