Китай хочет выпускать человекоподобных роботов уже в 2025 году: где их будут применять

Китайские власти уверены, что роботы станут новым технологическим прорывом после компьютеров, смартфонов и электромобилей.

Китай планирует до 2025 года наладить массовое производство высокотехнологичных роботов, напоминающих людей. Подробностями поделилось агентство Bloomberg, ссылаясь на план китайского Министерства промышленности и информационных технологий.

Медиа проанализировало документ китайского ведомства, согласно которому новые роботы изменят мир. В профильном министерстве уточнили, что "человекоподобные" машины достигнут своего более продвинутого уровня до 2025 года — именно тогда можно будет говорить об их серийном производстве.

"Ожидается, что они станут прорывными продуктами после компьютеров, смартфонов и транспортных средств на новых источниках энергии", — цитирует СМИ документ.

Китай также хочет, чтобы роботы-гуманоиды думали, учились и внедряли инновации к 2027 году, а также планирует создать надежную систему отраслевых цепочек поставок для поддержки их производства. Предполагается, что машины будут все чаще выполнять задачи, которые в настоящее время выполняют люди: от сбора продуктов до работы в опасных средах. Еще правительство Китая планирует поощрять молодые компании, специализирующихся на робототехнике, устанавливать отраслевые стандарты, развивать таланты и углублять международное сотрудничество в этой сфере.

В своем материале СМИ обращает внимание читателей на то, что Китай — производитель электроники номер один в мире — нацелен на прорыв в области зондирования окружающей среды, управления движением и возможностей взаимодействия между машинами и людьми в ближайшие два года. Правительство поощряет использование искусственного интеллекта в робототехнике и призывает к дополнительным исследованиям в области разработки рук и ног для человекоподобных роботов.

Отметим, что Китай — это не первая страна, которая всерьез занялась производством человекоподобных роботов. Так, Tesla разрабатывает гуманоидного робота "Оптимус", а калифорнийский стартап Fig в 2023 году привлек $70 млрд на разработку робота-гуманоида.

Напомним, в сентябре стало известно, что ученые создали робота-самоубийцу, который исчезает в луже слизи. Ученые считают, что нужно создать таких гибких роботов, которые могли бы выполнят различные задачи, и при этом контролировать свою жизнь. То есть после достижения поставленных целей они могли бы себя уничтожить.

Также Фокус писал о новых уникальных роботах, которых NASA отправит на Луну в следующем году. При этом это будут полностью независимые от команд человека роботы.