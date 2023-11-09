"Жириновский" будет атаковать Украину: Россия отправила на фронт новые дроны-камикадзе (фото)

Дрон-камикадзе "Жириновский", по словам разработчиков, способен поднимать вес до 3 кг и летать на 12 км, а также выполнять задачи во время снега и дождя.

Оккупационные войска РФ будут атаковать Украину дронами-камикадзе "Жириновский" и уже отправили соответствующую технику на Херсонское направление. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Дроны создали волонтеры из "Рокот-Центр 33" в городе Владимир. Они заявили, что такой беспилотник способен наносить удары в любых погодных условиях. Он как будто может атаковать во время снега или дождя.

"Жириновский" может поднимать вес до 3 кг и летать на 12 км. Техника уже якобы прошла "испытания в боевых условиях".

Оккупанты уже провели "церемонию передачи" 10 дронов-камикадзе "Жириновский" и вместе с ними практически сразу отправятся на фронт. Пока результаты их работы не объявляли. Он также отметил, что одна из нескольких десятков компаний поддерживает с политсилой связь для выпуска таких беспилотников.

"Мы сейчас видим ... очень нужный беспилотник на передовой", — заявил Слуцкий.

Дрон назвали в честь российского политика Владимира Жириновского, который возглавлял политическую фракцию ЛДПР. В начале апреля 2022 года он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Напомним, 7 ноября стало известно, войска РФ впервые получили дроны-камикадзе "Скальпель". Новые БПЛА "Скальпель" уступают своим предшественникам по многим характеристикам, но в 17 раз дешевле, признают оккупанты.