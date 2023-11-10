Создает морские дроны: Тайвань берет пример с Украины в противостоянии с Китаем

Армия Тайваня планирует начать выпуск прототипов своих беспилотных морских катеров уже в 2026 году.

Тайвань берет пример с войны в Украине и разрабатывает беспилотные надводные лодки для усиления своих военно-морских сил в усиливающимся противостоянии с Китаем, а первые прототипы катеров должны появиться уже в 2026 году. Об этом пишет Taiwan News.

По данным издания, Тайвань отметил успешное применение морских дронов Украиной для потопления морского флота РФ и решил последовать этому примеру. Правительственные чиновники страны заявили, что Тайвань сосредоточится на разработке ударных морских дронов, которые будут служить двойной цели: совершать внезапные атаки и противодействовать угрозам, одновременно сводя к минимуму потери. Интеграция дронов в воздушной, наземной, надводной и подводной областях раскроет их потенциал для выполнения различных задач, включая разведку, наступательные операции, разминирование и уничтожение вражеских торпед.

Национальный институт науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST) уже разработал беспилотный катер, оснащенный возможностями передачи видео в реальном времени и набором функций, таких как радиочастотные симуляторы, системы моделирования помех, огнеметы и отражатели радиолокационных сигналов. Это судно подходит для использования в учениях с боевой стрельбой, что позволяет моделировать различные сценарии для оценки характеристик оружия.

В институте заявили, что эту платформу можно легко объединить с другими беспилотными суднами (USV) для увеличения дальности действия радаров, вооружения, гидролокаторов и других модулей для таких задач, как береговая оборона, наступательные операции, обнаружение мин и противолодочные миссии. Уже выделен бюджет в размере $25 миллионов на разработку двух ударных морских дронов различного размера и полезной нагрузки. Эти USV будут иметь дальность дистанционного управления 70 километров, а в их конструкции приоритет отдается скрытности, что максимизирует их эффективность при внезапных атаках.

Ранее Фокус сообщал, что беспилотный корабль будущего сам запустит воздушные и морские дроны. В будущем, если концепт будет построен, такой корабль может оперировать сразу 48 боевыми дронами, говорят разработчики.