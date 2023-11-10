Израиль попросил у США ударные дроны Switchblade 600: как они помогут одолеть ХАМАС (видео)

Беспилотники Switchblade 600, выпускаемые компанией AeroVironment, предназначены для уничтожения бронетехники и других целей в ходе многодоменных операций.

Администрация США получила от Израиля запрос на закупку 200 беспилотников-камикадзе Switchblade 600. Об этом сообщило медиа Defense Scoop.

Согласно документу Пентагона, полученному СМИ, и нескольким официальным лицами, подтвердившими этот запрос на условиях анонимности, высокотехнологичные беспилотники оказались в списке других возможностей, о которых израильское руководство прямо попросило своих американских коллег 30 октября или ранее.

Медиа отмечает, что США пока только рассматривает просьбу, и пока неясно, сколько времени потребуется американским специалистам для принятия решения по этому запросу и когда оружие будет поставлено израильской армии, если оно будет положительным.

Что известно о БПЛА Switchblade 600

Беспилотники Switchblade 600, выпускаемые компанией AeroVironment, предназначены для уничтожения бронетехники и других целей в ходе многодоменных операций. Недавно армейские подразделения США перешли к экспериментам с этими беспилотниками-камикадзе, которые имеют дальность полета 24 мили, 40 минут автономной работы и могут двигаться со скоростью до 115 миль в час.

Он оснащен передовыми для этого класса электрооптическими и инфракрасными камерами высокого разрешения, а также усовершенствованной системой управления полетом. Switchblade 600 быстро и легко запускается с помощью пусковой установки в виде трубы, после чего летит, отслеживает и поражает цели, находящиеся вне зоны прямой видимости, без привлечения внешних средств разведки, наблюдения и рекогносцировки. Боевая часть достаточно мощная, чтобы вывести из строя даже тяжелую бронетехнику противника. Запатентованная технология отхода и возврата в исходное положение позволяет операторам в любой момент прервать выполнение задачи и затем вновь направить на тот же или уже другой объект.

Компания-разработчик AeroVironment не сообщила публично цену Switchblade 600, но из бюджетных документов, как отмечает медиа, следует, что меньшая по размерам система Switchblade 300 может стоить около 80 тыс. долл.

Напомним, 7 ноября мы писали о том, почему боевые действия в Секторе Газа далеки от завершения. За месяц боевых действий Армия обороны Израиля не только выбила террористов ХАМАС из захваченных населенных пунктов, но и вышла на окружение города Газы в результате операции "Железные мечи". Цель — полностью уничтожить ХАМАС.

Утром 7 октября боевики ХАМАС, которые дислоцируются в Секторе Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Под ударами оказались населенные пункты в центральной и южной части страны, зафиксированы попадания в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве, Ашкелоне и Явнеме, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон. ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля, объявила о состоянии "готовности к войне" и призыве резервистов.