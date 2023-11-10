В Shahed российской сборки нашли новые детали: почему дроны стали еще опаснее для Украины
Украинским военным гораздо сложнее подавлять модифицированные беспилотники по сравнению с их иранскими оригиналами, поэтому нужны новые решения для РЭБ, считает эксперт Сергей Бескрестнов.
Беспилотники Shahed российской сборки из-за новой системы навигации фактически стали для украинских военных и мирных жителей опаснее одноименных иранских дронов. Такое мнение выразил специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале в пятницу, 10 ноября.
Он обратил внимание на как минимум четыре весомых различия между "оригинальным" иранским беспилотником и его копией, собранной уже в России. Во-первых, россияне начали использовать приемный модуль GPS фирмы Unistrong. По словам эксперта, в БПЛА можно встретить модели Phantom P20, P34 и Eclipse P326, P327. Все эти приемные модули, имеют 850 каналов, поддерживают несколько входов данных и принимают все виды сигналов навигации. Среди них: GPS, BeiDou, Galileo, ALTBOC, ГЛОНАСС. Приобрести приемный модуль JINYUSHI P34 можно на онлайн-маркетплейсе AliExpress за 20,2 тыс грн.
"Стало ли хуже для нас ситуация? Однозначно. Теперь нам придется давить РЭБом все эти диапазоны. Часть из них новые и придется, местами что-то дорабатывать", — уточнил Сергей Флэш по поводу нового приемного модуля, используемого россиянами.
Так как в приемнике появились новые диапазоны, на "российские Shahed" добавили отдельную внешнюю антенну, работающую на диапазонах L1/L5. Продавец описывает ее как простую в использовании, надежную многодиапазонную антенну в составе высокоточного решения u-blox. Она поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для обеспечения максимальной доступности местоположения. А универсальные варианты крепления для удовлетворения различных потребностей в установке. Такую внешнюю антенну можно приобрести за 3 тыс грн.
Коме того в Shahed российской сборки СRPA антенна, отвечающая за защиту приемного модуля GPS от РЭБ, поменялась на российскую "Комету". Она более стойкая к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, чем антенна, которой были оснащены иранские беспилотники. По словам эксперта, и "Комету", и внешнюю антенну можно достаточно легко подключить через один вход приемника.
"Так россияне создали комплексную российско-китайскую систему навигации для ударного беспилотника Shahed, которую стало давить еще сложнее. Но ничего, у нас тоже хорошие инженеры. Одолеем", — резюмировал ситуацию с иранскими беспилотниками российской сборки Сергей "Флэш".
Ранее стало известно, что Россия вместе с Ираном создают флот из 6000 дронов Shahed. Москва продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые она могла бы использовать для бомбардировок украинских городов.
Напомним, 16 августа британская разведка сообщила о том, что РФ уже применяет свои копии Shahed. По их информации, Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.