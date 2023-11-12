Ученые предлагают "посолить" систему охлаждения ноутбуков: это усилит мощность ПК на 32%

Метод основан на десорбции влаги и специальных солевых растворов, что улучшит охлаждение и даст прирост производительности.

Команда Городского университета Гонконга разработала особый пассивный метод охлаждения, который можно использовать в компьютерах, ноутбуках, батареях и солнечных элементах основанный на десорбции влаги из гигроскопичных солевых растворов, что позволит эффективнее охлаждать технику и даст ей большую производительность. Об этом сообщает портал Techradar.

Ученые утверждают, что соли лития вызывают конденсацию влаги, когда относительная влажность составляет 75% или ниже. За счет такого пассивного охлаждения производительность ПК и ноутбуков будет выше на 32%. По словам исследователей, пассивная система управления температурным режимом является сверхдешевой и легко масштабируемой.

Система, о которой рассказывают исследователи в своей научной работе, спроектирована на основе пористой мембраны, предотвращающей контакт соленой воды с какими-либо компонентами. Вода зависит от испарения и реабсорбции, чтобы поддерживать низкую температуру, скажем, в процессорах. Это привело к значительному увеличению производительности при тестировании с процессором ODROID-XU4.

Общий принцип работы предлагаемой стратегии управления температурным режимом Фото: TechRadar

"Плохое управление температурным режимом может вызвать огромное накопление тепла внутри электронных устройств, что приведет к потере функциональности и, в конечном итоге, к выходу устройства из строя, — сказал Вэй Ву, профессор Школы энергетики и окружающей среды Гонконгского университета. — Мы уверены, что предлагаемая стратегия способна обеспечить охлаждение в течение длительного времени без утечек раствора и коррозии, что может подавить рост температуры эмулированного нагревателя с рекордно высокой экономической эффективностью по сравнению с современными системами охлаждения".

Использование воды, обработанной бромидом лития, в компьютерной системе с использованием гигроскопического игольчатого радиатора с мембраной, инкапсулированной в мембрану и гигроскопичной солью (HSMNHS) привело к повышению производительности более чем на 32%.

Подобные соли обладают очень высокой способностью поглощать влагу и могут быть повторно использованы гораздо быстрее, что дает преимущество перед другими стратегиями охлаждения, в которых используются гидрогели или металлические каркасы. По словам Ву, это также намного дешевле и их метод не имеет никаких технологических барьеров для реализации уже сегодня.

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