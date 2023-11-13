Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил БМП и сорвал наступление оккупантов (видео)

Бронемашина пережила удар первого дрона-камикадзе, но украинские операторы сразу же запустили вдогонку второй, который довел дело до конца.

Украинские военные из подразделения SIGNUM вместе с бойцами роты ударных беспилотных летательных аппаратов "АХИЛЛЕС" из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени Ивана Сирко вывели из строя гусеничную боевую машину пехоты (БМП-2) российской армии во время штурма. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале подразделения в воскресенье, 12 ноября.

БПМ-2 ехала по дороге вдоль лесопосолосы, от которой после интенсивных боев остались лишь несколько оголенных деревьев. Вслед за бронированной техникой противника оператор БПЛА выпустил дрон-камикадзе под названием Rusoriz от волонтерской организации "Эскадрон", он довольно быстро догнал БМП-2 и поразил машину в районе кормы. Бронетехника продолжила движение, хотя и задымилась, однако вдогонку уже летел второй дрон-камикадзе, который завершил дело.

Военные отметили, что бронированная машина пехоты, которую ликвидировали дроны, вела наступательные действия против украинских бойцов. Благодаря метким ударам операторов, она была полностью уничтожена, поэтому больше не представляет угрозы для защитников Украины.

Напомним, во второй половине октября FPV-дроны взорвали российскую БМП в сложных условиях. FPV-дрон был вынужден лететь при низком сигнале и почти полном отсутствии картинки, вероятно, из-за большого расстояния. Однако оператору беспилотного летательного аппарата удалось поразить с помощью дрона бронированную машину пехоты и поджечь ее.

А несколько ранее бойцы ВСУ с помощью дрона расправились с техникой ВС РФ. Помимо удара, который нанес Т-62 дрон-камикадзе, бронированная техника оккупантов пострадала от взрыва боекомплекта. Взрыв получился настолько сильным, что башню танка отбросило на какое-то расстояние от корпуса. Кроме того у танка детонировал боекомплект, поэтому за считанные секунды машину охватил огонь.