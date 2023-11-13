"Врагу не стоит расслабляться": почему ВСУ так редко обстреливают операторов дронов из РФ

Комплексы AeroScope показывают, где прячутся российские пилоты, однако для их поражения требуется доразведка и согласование с командирами. Впрочем, когда очень нужно, украинцы находят выход.

Украинские военные довольно редко наносят удары по российским операторам беспилотников, даже если узнают их местоположение благодаря комплексам AeroScope. Об этом написал эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 ноября.

По его словам, одних данных AeroScope или сообщений от местных жителей мало, чтобы принять решение об артиллерийском ударе или другом методе атаки — обязательно нужна визуальная или другая доразведка.

У такого алгоритма работы есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, доразведка помогает существенно экономить боеприпасы, не растрачивая их на незначительные или фальшивые цели противника. С другой стороны, для того, чтобы проверить полученные от радиоразведчиков данные, необходимо время, и пока военные будут искать свободный квадрокоптер или БПЛА-самолет, которое можно запустить в разведку, российский пилот может выполнить свою задачу и скрыться.

"И тут всю систему рушат горизонтальные связи в ВСУ. Любой командир артидивизиона имеет десяток снарядов "на нычке" и легко может ударить по противнику по просьбе друга из РЭБ, РЭР или разведки без длительной цепочки согласований, когда: "Михалыч, ну очень надо". Так что противнику расслабляться не стоит", — подытожил Сергей Флэш.

Ранее писали, что россияне используют комплексы AeroScope от китайской компании DJI, чтобы следить за дронами и операторами ВСУ. Они используют технологию, расшифровывающую сигналы связи между БПЛА и пультами управления. В итоге пользователи узнают модель дрона, скорость, направление, высоту полета, а самое главное — место запуска и размещения оператора.

Недавно хакеры научились определять местоположение операторов дронов DJI без AeroScope. Они взломали прошивку одной из моделей БПЛА, изучили ее и создали специальное устройство для дешифровки сигнала за несколько сотен долларов.