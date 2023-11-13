Маск покажет свой чат-бот на базе нейросети Grok на конференции в Москве, — СМИ

Оргкомитет международной конференции AI Journey опроверг появление миллиардера в российской столице.

Миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск в Москве на конференции AI Journey 2023 покажет свой чат-бот, который создан на основе искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщило издание EU Reporter.

В сообщении говорится о том, что его участие может быть связано с недавним анонсом его нейросети, которая станет конкурентом ChatGPT. Разработчики описывают технологию довольно интересно. Они называют Grok искусственным интеллектом, который создан по образцу "Путеводителя автостопом по галактике". Он разработан, чтобы отвечать на вопросы "с остроумием и имеет бунтарские черты".

"Поэтому, пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор!" — говорится в публикации.

Возможность ответить практически на любой вопрос благодаря онлайн-доступу к большим данным социальных медиа называют главным преимуществом Grok. В социальную сеть X нейросеть намерены интегрировать в ближайшее время. Исследователи из Индии, Китая и других стран также планируют выступить на конференции.

Илон Маск на AI Journey — заявление организаторов

Оргкомитет международной конференции AI Journey опроверг информацию о выступлении миллиардера Илона Маска на мероприятии. Организаторы заявили, что все же будут рады видеть миллиардера среди своих спикеров, если он согласится.

Grok AI — технология Илона Маска

Цель создания Grok обеспечить понимание систем искусственного интеллекта. Нейросеть, по замыслу создателей, создаст некий "мост" между людьми и ИИ. Этот подход может помочь демистифицировать искусственный интеллект в мире, упростив доступ людей для использовать его мощности.

Grok AI углубляется в работу систем искусственного интеллекта, что, как считают специалисты, потенциально может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Технология может раскрывать конфиденциальную информацию об отдельных лицах, организациях или собственных алгоритмах.

Напомним, в начале ноября Илон Маск принял участие в саммите AI Safety, который был посвящен проблематике искусственного интеллекта, его развитию и безопасности. Представители государств и эксперты по искусственному интеллекту из 28 стран, в том числе из Украины, собрались в Великобритании, чтобы обсудить, как должен развиваться ИИ и нейросети дальше.