Будут атаковать Украину: РФ продолжает строить завод по производству БПЛА Shahed, — Reuters

Предприятие будет использоваться не только для производства Shahed-136, но и для совершенствования и расширения возможностей ударных дронов. Вместе с тем, как отмечают журналисты, ни США, ни их союзники до сих пор не ввели санкции против владельца завода.

Россия продолжает строить завод по производству иранских беспилотников Shahed в Татарстане, в 800 километрах от Москвы. Об сообщает издание Reuters со ссылкой на Институт науки и международной безопасности.

По словам журналистов, судя по спутниковым снимкам, которыми обладает институт, есть прогресс в возведении завода. Однако ни США, ни их союзники пока не ввели санкции против владельца сооружения – АО "Алабуга" и его ассоциированных компаний. Так, ОАО "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству и 34% — республике.

В материале сказано, что по состоянию на сентябрь строительство завода очень похоже на утекший план здания, которым Washington Post поделился с институтом еще в начале 2023 года.

Кроме того, как сообщается, в СМИ попали и другие документы. Согласно им, здание будет использоваться не только для производства Shahed-136, но и для совершенствования процессов изготовления. В конечном итоге, все должно привести к расширению возможностей БПЛА. Также рядом с заводом строятся и другие сооружения, а также возводятся периметры безопасности с блокпостами.

Издание пишет, что ожидается, что Россия масштабирует атаки дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы создать жестокие условия жизни для гражданского населения.

Напомним, что 10 ноября сообщалось, что в Shahed российской сборки нашли новые детали. Украинским военным гораздо сложнее подавлять модифицированные беспилотники по сравнению с их иранскими оригиналами, поэтому нужны новые решения для РЭБ. Такое мнение выразил эксперт Сергей Бескрестнов. По его словам, россияне создали комплексную систему навигации, которую стало "давить" еще сложнее.