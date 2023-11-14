"Умные" ракеты, дрон REACH-M и полигон для БПЛА: что показали на военной выставке в ОАЭ (фото)

Компания EDGE Group продемонстрировала множество новинок, которые соответствуют новой концепции "войны дронов" и применения "умного оружия".

Множество "умных" ракет, многоцелевой дрон REACH-M и огромный полигон для испытания боевых беспилотников показала компания EDGE Group на военной выставке, которая проходит в ОАЭ, в Дубае. Об этом сообщает портал Breaking Defense.

EDGE Group в первый день дубайского авиашоу анонсировала сразу 11 новых систем, а также создание первого в своем роде испытательного центра для дронов в ОАЭ.

Четыре новые технологии представляют собой беспилотные авиационные системы:

REACH-M — дрон средней высоты и малой продолжительности полета, который, по утверждению компании, имеет полезную нагрузку 350 кг и возможность полета 24 часа. Его производство начнется в 2025 году;

Sinyar, основанный на конструкции небольшого самолета LAR 01 польской фирмы Flaris, в которой EDGE приобрела 50 процентов акций на прошлой неделе;

многоцелевой беспилотный вертолет HT-100, первоначально производимый швейцарской фирмой Anavia.

Дрон Sinyar на основе польского LAR 01 Фото: Edge Group

Семь других новых систем представляли собой сочетание управляемых боеприпасов и систем постановки помех. В их число входят дозвуковые крылатые ракеты NASEF-20 и NASEF-125, управляемых боеприпасов RASH-3H и MANSUP-ER (надводных противокорабельных ракет), разработанная совместно с бразильской компанией SIATT.

Ракета MANSUP-ER с ситемой самонаведения Фото: Edge Group

Но самым грандиозным проектом является презентация испытательного центра беспилотных систем площадью 350 квадратных километров, получившего название X Range, который, как ожидается, станет региональным центром для испытаний беспилотных воздушных, военно-морских и наземных систем.

Грандиозный полигон для испытания дронов и различных военных технологий в ОАЭ Фото: Edge Group

Полигон X Range содержит 13 зон тестирования, которые можно объединять или разделять в зависимости от требований к тестированию. На нем можно протестировать любой продукт на любом этапе его жизненного цикла. На полигоне могут проводить испытания новых систем как местные производители, так и зарубежные клиенты. По словам представителя фирмы, на объекте будут проводиться испытания боеприпасов, платформ, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Полигон будет включать в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3800 м для больших самолетов, а также взлетно-посадочную полосу длиной 1200 м для беспилотных самолетов с постоянно закрытой зоной воздушной зоной. Дополнительно на острове будет оборудован городской учебный поселок для репетиций специальных операций, сеть цифровой связи, выделенная береговая линия для морских и десантных учений.

Обычные наземные и воздушные боеприпасы, а также энергетическое оружие РЭБ и подавители сигналов могут быть испытаны с помощью систем высокоточной видеосвязи, телеметрии высокого уровня и сбора данных. Этому будут способствовать многочисленные инструменты наблюдения и слежения за активами, а также современные радары слежения в полушарии. Пассивный радиочастотный мониторинг создает известную радиочастотную среду, которая облегчит научные испытания продуктов РЭБ.

Вскоре X Range будет оборудован для проведения испытаний характеристик беспилотных самолетов и наведения ракет. На полигоне будут проводиться огневые испытания вертолетов, испытания на экологическую нагрузку для наземных транспортных средств, установки для экологических испытаний, комплексные ситуационные испытания морских платформ, а также анализ характеристик наземных платформ, включая определение дальности и магнитные сигнатуры.

Ранее Фокус рассказывал, что легендарный американский дрон MQ-9B SkyGuardian получит "умные ракеты" Desert Sting от EDGE Group. Эти ракеты будут интегрированы в дрон для повышения огневой мощи.