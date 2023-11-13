Дрон MQ-9B SkyGuardian получит "умные ракеты" Desert Sting: они сделают БПЛА более опасным

У Edge Group есть множество высокоточных ракет, начиная от Desert Sting и заканчивая боеприпасами Thunder.

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General Atomics Aeronautical Systems, выпускающая легендарный дрон MQ-9B SkyGuardian, объединилась с Edge Group для интеграции интеллектуального оружия в свой беспилотник. Об этом сообщается на официальном сайте Edge Group.

В результате партнерства высокоточные и планирующие боеприпасы компании из Абу-Даби будут интегрированы в дрон для повышения огневой мощи. В боеприпасах используются сложные комплекты управления полетом для доставки обычных взрывчатых веществ по целям, в том числе в режиме воздух-земля. В портфолио интеллектуального оружия Edge Group входят ракеты Desert Sting, высокоточное оружие Thunder и всепогодные дневные и ночные боеприпасы дальнего действия Al Tariq.

Ракеты Desert Sting 25 и Desert Sting 16 на выставке вооружений Фото: Edge Group

По данным GA-ASI, это сотрудничество является первым случаем, когда в беспилотнике производства США будут использовать интеллектуальное оружие, произведенное в ОАЭ. Эта веха открывает "новую главу" в военном сотрудничестве между странами и способствует дальнейшему партнерству в этой области, пишет компания.

"Интеграция отечественных возможностей на наши клиентские платформы — это то, чем мы много занимались, но мы никогда раньше не интегрировали системы вооружений, не принадлежащие НАТО, на одну из наших платформ", — заявил президент GA-ASI Дэвид Александер.

Ожидается, что сотрудничество EDGE с GA-ASI запустит дополнительные программы для оборонной промышленности ОАЭ и объединит разработанное за рубежом оружие и датчики с MQ-9B для ОАЭ и военных заказчиков.

"Возможность интегрировать наше интеллектуальное оружие в MQ-9B SkyGuardian предложит заказчикам множество динамичных, высокоточных и экономичных решений для наземных ударов, — заявил президент EDGE Missiles & Weapons Хамад Аль Марар. — Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с General Atomics Aeronautical по этой программе и на расширение нашего сотрудничества в будущем".

Ранее Фокус рассказывал, что ударный беспилотник SkyGuardian впервые вооружат крылатыми ракетами. На беспилотники разработчики еще никогда не устанавливали крылатые ракеты. JSM может стать первым боеприпасом с дальностью полета свыше 480 км на БПЛА.