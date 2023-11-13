Дрон MQ-9B SkyGuardian отримає "розумні ракети" Desert Sting: вони зроблять БПЛА небезпечнішим

У Edge Group є безліч високоточних ракет, починаючи від Desert Sting і закінчуючи боєприпасами Thunder.

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General Atomics Aeronautical Systems, що випускає легендарний дрон MQ-9B SkyGuardian, об'єдналася з Edge Group для інтеграції інтелектуальної зброї у свій безпілотник. Про це повідомляється на офіційному сайті Edge Group.

У результаті партнерства високоточні та плануючі боєприпаси компанії з Абу-Дабі будуть інтегровані в дрон для підвищення вогневої потужності. У боєприпасах використовуються складні комплекти управління польотом для доставки звичайних вибухових речовин по цілях, зокрема в режимі повітря-земля. У портфоліо інтелектуальної зброї Edge Group входять ракети Desert Sting, високоточна зброя Thunder і всепогодні денні та нічні боєприпаси дальньої дії Al Tariq.

Ракети Desert Sting 25 і Desert Sting 16 на виставці озброєнь Фото: Edge Group

За даними GA-ASI, ця співпраця є першим випадком, коли в безпілотнику виробництва США використовуватимуть інтелектуальну зброю, вироблену в ОАЕ. Ця віха відкриває "нову главу" у військовому співробітництві між країнами та сприяє подальшому партнерству в цій галузі, пише компанія.

"Інтеграція вітчизняних можливостей на наші клієнтські платформи — це те, чим ми багато займалися, але ми ніколи раніше не інтегрували системи озброєнь, що не належать НАТО, на одну з наших платформ", — заявив президент GA-ASI Девід Александер.

Очікується, що співпраця EDGE з GA-ASI запустить додаткові програми для оборонної промисловості ОАЕ та об'єднає розроблену за кордоном зброю і датчики з MQ-9B для ОАЕ і військових замовників.

"Можливість інтегрувати нашу інтелектуальну зброю в MQ-9B SkyGuardian запропонує замовникам безліч динамічних, високоточних і економічних рішень для наземних ударів, — заявив президент EDGE Missiles & Weapons Хамад Аль Марар. — Ми розраховуємо на тісну співпрацю з General Atomics Aeronautical за цією програмою і на розширення нашої співпраці в майбутньому".

Раніше Фокус розповідав, що ударний безпілотник SkyGuardian вперше озброять крилатими ракетами. На безпілотники розробники ще ніколи не встановлювали крилаті ракети. JSM може стати першим боєприпасом з дальністю польоту понад 480 км на БПЛА.