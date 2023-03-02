Ударний безпілотник SkyGuardian уперше озброїть крилатими ракетами: що відомо (фото)

На безпілотники розробники ще ніколи не встановлювали крилатих ракет. JSM може стати першим боєприпасом із дальністю польоту понад 480 км на БПЛА.

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Оборонна компанія General Atomics презентувала нову концепцію майбутнього використання ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian. На нього планують встановити крилаті ракети. Про це повідомляє The War Zone.

На авіашоу Avalon продемонстрували концепт безпілотника MQ-9B — це еволюція відомого MQ-9 Reaper, але з більшою дальністю польоту, автономністю й максимальною вантажопідйомністю.

"Інтеграція зброї та інших корисних навантажень на наші платформи — це те, чим ми пишаємося. У нас є великий досвід щодо цього, від ракет Hellfire до бомб JDAM і багатьох інших", — заявив Марк Брінклі, представник General Atomics.

У безпілотник планують поставити крилату ракету JSM — це спільна розробка американської Raytheon і норвезької Kongsberg. Ракета побудована на базі морської ударної ракети NSM, створеної для морських платформ.

[ + – ] Основні характеристики крилатої ракети JSM

Дальність ракети становить не менше 482 км (300 миль) на великій і середній висоті й понад 160 км (100 миль) під час польоту на низькій висоті. Крейсерський політ до цілі йде на висотах із подальшим пікіруванням на об'єкт при підльоті. JSM має багаторежимний пакет наведення, що включає систему інерційної навігаційної системи з підтримкою GPS, а також інфрачервону головку самонаведення з візуалізацією.

JSM здатна вражати цілі на суші та воді. Також у ній є двосторонній канал передачі даних, що дозволяє відправляти оновлену інформацію про ціль під час польоту, що підвищує її точність.

Інтеграція JSM у безпілотник SkyGuardian є першим випадком, коли крилату ракету інтегрують у некеровану платформу. Так можна заощадити засоби для пуску боєприпасу не залучаючи дорожчі в польоті F-35. ВПС США також цікавляться цим питанням, оскільки будь-який великий конфлікт у Тихоокеанському регіоні проти Китаю вимагатиме швидкої реакції та перекидання озброєнь на дистанції в тисячі кілометрів.

Водночас установка ракет JSM в M-9Q обмежить його можливості в дальності й часі польоту, тому потрібно опрацювати варіант саме з таким типом боєприпасом.

Нагадаємо, 14 лютого Польща отримала два стратегічні безпілотники MQ-9A Reaper. Вони взяли їх в оренду в США, поки підприємство виробляє БПЛА для польської армії.

1 лютого General Atomics запропонувала Україні купити два MQ-9 Reaper лише за $1. Однак для цього потрібен дозвіл Пентагону.