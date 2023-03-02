Ударный беспилотник SkyGuardian впервые вооружат крылатыми ракетами: что известно (фото)

На беспилотники разработчики еще никогда не устанавливали крылатые ракеты. JSM может стать первым боеприпасом с дальностью полета свыше 480 км на БПЛА.

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Оборонная компания General Atomics представила новую концепцию будущего использования ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian. На него планируют установить крылатые ракеты. Об этом сообщает The War Zone.

На авиашоу Avalon продемонстрировали концепт беспилотника MQ-9B — это эволюция известного MQ-9 Reaper, но с большей дальностью полета, автономностью и максимальной грузоподъемностью.

"Интеграция оружия и других полезных нагрузок на наши платформы — это то, чем мы гордимся. У нас есть большой опыт в этом отношении, от ракет Hellfire до бомб JDAM и многих других", — заявил Марк Бринкли, представитель General Atomics.

В беспилотник планируют поставить крылатую ракету JSM — это совместная разработка американской Raytheon и норвежской Kongsberg. Ракета построена на базе морской ударной ракеты NSM, которая была создана для морских платформ.

[ + – ] Основные характеристики крылатой ракеты JSM

Дальность ракеты составляет не менее 482 км (300 миль) на большой и средней высоте и более 160 км (100 миль) при полете на низкой высоте. Крейсерский полет к цели идет на больших высотах с дальнейшим пикированием на объект при подлете. JSM имеет многорежимный пакет наведения, включающий в себя систему инерциальной навигационной системы с поддержкой GPS, а также инфракрасную головку самонаведения с визуализацией.

JSM способна поражать цели на суше и на воде. Также в ней есть двухсторонний канал передачи данных, позволяющий отправлять обновленную информацию о цели в ходе полета — это повышает ее точность.

Интеграция JSM в беспилотник SkyGuardian является первым случаем, когда крылатую ракету интегрируют в неуправляемую платформу. Таким образом можно сэкономить средства для пуска боеприпаса не привлекая более дорогие в полете F-35. ВВС США также интересуются данным вопросом, так как любой крупный конфликт в Тихоокеанском регионе против Китая потребует быстрой реакции и переброса вооружений на дистанции в тысячи километров.

Вместе с тем установка ракет JSM в M-9Q ограничит его возможности в дальности и времени полета, поэтому нужно проработать вариант именно с таким типом боеприпасом.

Напомним, 14 февраля Польша получила два стратегических беспилотника MQ-9A Reaper. Они взяли их в аренду у США пока предприятие производит БПЛА для польской армии.

1 февраля General Atomics предложила Украине купить два MQ-9 Reaper всего за $1. Однако для этого нужно разрешение Пентагона.