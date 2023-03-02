Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

Ударный беспилотник SkyGuardian впервые вооружат крылатыми ракетами: что известно (фото)

беспилотник skyguardian
Рендер беспилотника MQ-9B

На беспилотники разработчики еще никогда не устанавливали крылатые ракеты. JSM может стать первым боеприпасом с дальностью полета свыше 480 км на БПЛА.

Related video

Оборонная компания General Atomics представила новую концепцию будущего использования ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian. На него планируют установить крылатые ракеты. Об этом сообщает The War Zone.

На авиашоу Avalon продемонстрировали концепт беспилотника MQ-9B — это эволюция известного MQ-9 Reaper, но с большей дальностью полета, автономностью и максимальной грузоподъемностью.

"Интеграция оружия и других полезных нагрузок на наши платформы — это то, чем мы гордимся. У нас есть большой опыт в этом отношении, от ракет Hellfire до бомб JDAM и многих других", — заявил Марк Бринкли, представитель General Atomics.

В беспилотник планируют поставить крылатую ракету JSM — это совместная разработка американской Raytheon и норвежской Kongsberg. Ракета построена на базе морской ударной ракеты NSM, которая была создана для морских платформ.

крылатые раекты для бпла Fullscreen
Основные характеристики крылатой ракеты JSM

Дальность ракеты составляет не менее 482 км (300 миль) на большой и средней высоте и более 160 км (100 миль) при полете на низкой высоте. Крейсерский полет к цели идет на больших высотах с дальнейшим пикированием на объект при подлете. JSM имеет многорежимный пакет наведения, включающий в себя систему инерциальной навигационной системы с поддержкой GPS, а также инфракрасную головку самонаведения с визуализацией.

JSM способна поражать цели на суше и на воде. Также в ней есть двухсторонний канал передачи данных, позволяющий отправлять обновленную информацию о цели в ходе полета — это повышает ее точность.

Интеграция JSM в беспилотник SkyGuardian является первым случаем, когда крылатую ракету интегрируют в неуправляемую платформу. Таким образом можно сэкономить средства для пуска боеприпаса не привлекая более дорогие в полете F-35. ВВС США также интересуются данным вопросом, так как любой крупный конфликт в Тихоокеанском регионе против Китая потребует быстрой реакции и переброса вооружений на дистанции в тысячи километров.

Вместе с тем установка ракет JSM в M-9Q ограничит его возможности в дальности и времени полета, поэтому нужно проработать вариант именно с таким типом боеприпасом.

Напомним, 14 февраля Польша получила два стратегических беспилотника MQ-9A Reaper. Они взяли их в аренду у США пока предприятие производит БПЛА для польской армии.

1 февраля General Atomics предложила Украине купить два MQ-9 Reaper всего за $1. Однако для этого нужно разрешение Пентагона.