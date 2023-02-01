Дроны Reaper MQ-9 за 1 доллар: американская компания предложила Украине сделку, – WSJ

По данным журналистов, Киеву придется потратить около $10 млн на подготовку и доставку БПЛА и еще $8 млн на ежегодное техническое обслуживание.

Related video

Главный исполнительный директор американской оборонной компании General Atomics Линден Блю предложил Украине приобрести два беспилотных летательных аппарата Reaper MQ-9 за 1 доллар, чтобы усилить свои оборонные возможности перед возможным новым наступлением Российской Федерации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В случае подписания сделки украинская сторона должна будет оплатить подготовку и доставку техники, что обойдется примерно в 10 миллионов долларов. Около 8 миллионов долларов в год понадобится на техническое обслуживание и поддержку.

Продажа беспилотников Украине должна быть одобрена администрацией президента США Джо Байдена. Вашингтон и Киев пока воздерживаются от комментариев по данному поводу.

В General Atomics отметили, что не могут комментировать конкретные сделки. При этом в компании подчеркнули, что готовы оказывать ВСУ любую возможную поддержку.

"Мы верим, что Украина нуждается в таких возможностях как Reaper в ближайшее время", — сказал представитель компании.

Отмечается, что Reaper является более сложным БПЛА, нежели те, которые поступали в Украину из США ранее. Беспилотник имеет размах крыльев около 66 футов и может находиться в воздухе в течение 24 часов.

General Atomics готова продать Украине более старую версию беспилотников MQ-9A Block 1, стоимость которых обычно составляет несколько миллионов долларов за штуку.

Напомним, что 23 декабря американская компания General Atomics отчиталась о первом поднятии в воздух военного беспилотника MQ-9A с новым модулем полезной нагрузки NATO Pod. Упомянутый модуль представляет собой капсулу для размещения различных датчиков, необходимых для проведения разведки и наблюдения.

Фокус также писал о том, что 31 января стало известно о проведении летных испытаний американского беспилотника MQ-4C Triton с обледенением крыльев. БПЛА запустили над рекой Патаксент в штате Мэриленд и заставили выполнить несколько технических заданий на высоте 6,1 километра.

Еще мы сообщали, что 30 января руководители украинского стартапа Skyassist рассказали о подготовке к производству четырех моделей беспилотника. Ранее в Skyassist разработали разведывательный дрон Sirko.