Россию ждет сюрприз в виде БПЛА Triton: на что способен беспилотник нового типа

Военные запланировали 15 испытательных полетов, чтобы проверить, насколько хорошо MQ-4C Triton переносит низкие температуры.

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Военно-морские силы США впервые провели летные испытания беспилотника MQ-4C Triton с обледенением крыльев. Об этом сообщило издание The Defense Post, ссылаясь на военных.

Во время первого из них БПЛА запустили над рекой Патаксент в штате Мэриленд и заставили выполнить несколько технических заданий на высоте 6,1 километра. В частности, дрон выполнил маневр под названием "боковое скольжение", когда летательный аппарат двигается таким образом, что встречный поток воздуха набегает на самолет не спереди, а сбоку, под углом к плоскости его симметрии.

Судя по всему, испытания прошли успешно, поскольку ВМС США решили увеличить среднюю продолжительность будущих испытаний MQ-4C Triton до пяти часов за один вылет. Как объяснила ведущий инженер-испытатель MQ-4C Triton Аманда Мардж, американские разработчики хотят снять ограничения на полеты при риске обледенения, но сначала намерены убедиться, что в таких условиях дроны сохраняют достаточную управляемость и устойчивость.

MQ-4C Triton — это автономный беспилотник, созданный компанией Northrop Grumman на основе RQ-4B Global Hawk. Он предназначен для ведения разведки с помощью передовых морских датчиков. Управляет дроном экипаж из пяти человек: оператор БПЛА, тактический координатор, два оператора полезной нагрузки, координатор по связи.

Характеристики MQ-4C Triton

Двигатель: Rolls-Royce AE3007H

Длина: 14,5 м

Размах крыла: 39,9 м

Высота: 4,7 м

Взлетная масса: 14 628,4 кг

15 января политический обозреватель Элизабет Госселин-Мало в своей статье в Defense News написала, что США с помощью беспилотников планируют закрепиться в Арктике, пока Россия занята войной в Украине. По данным American Security Project, в 2020 году количество российских военных баз, находящихся в эксплуатации или модернизируемых в Арктике, составляло не менее 16, из них 12 авиабаз, три базы подводных лодок и одна база воздушной разведки.

Эксперты считают, что россияне уже давно сохраняют военное превосходство в арктическом регионе благодаря своим ледоколам и БПЛА, способным работать в холодных условиях. К примеру, в 2018 году концерн "Калашников" представил серию арктических беспилотников Zala, а в 2019 году в России заявили о разработке еще одного дрога, способного летать в Арктике до четырех дней.

Как добавил Юсси Кангасоя, специалист по беспилотным летательным аппаратам из коллектива Arctic Drone Labs в Финляндии, россияне также используют подводные беспилотники в арктических водах. Он уверен, что состояние российских войск в Украине дает Западу отличную возможность не только догнать РФ, но и занять лидирующие позиции в Арктическом регионе с помощью беспилотных технологий.

Как отмечается в статье, сейчас многие из беспилотников США теряют связь при работе выше 77-й параллели северной широты, что, по словам главы Северного командования ВС США генерала Глена Ванхерка, снижает конкурентоспособность американской армии в Арктике. Кроме того, у американцев нет развитой инфраструктуры, чтобы поддерживать работу таких дронов на постоянной основе.

В начале января писали, что в США разрабатывают сверхзвуковой БПЛА Revenant. Он должен имитировать российские истребители Су-57, чтобы американские пилоты учились их сбивать.