На Росію чекає сюрприз у вигляді БПЛА Triton: на що здатний безпілотник нового типу

Військові запланували 15 випробувальних польотів, щоб перевірити, як добре MQ-4C Triton переносить низькі температури.

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Військово-морські сили США вперше провели льотні випробування безпілотника MQ-4C Triton зі зледенінням крил. Про це повідомило видання The Defense Post, посилаючись на військових.

Під час першого з них БПЛА запустили над річкою Патаксент у штаті Меріленд і змусили виконати кілька технічних завдань на висоті 6,1 кілометра. Зокрема, дрон виконав маневр під назвою "бічне ковзання", коли літальний апарат рухається так, що зустрічний потік повітря набігає на літак не спереду, а збоку, під кутом до площини його симетрії.

Зважаючи на все, випробування пройшли успішно, оскільки ВМС США вирішили збільшити середню тривалість майбутніх випробувань MQ-4C Triton до п'яти годин за один виліт. Як пояснила провідна інженерка-випробувачка MQ-4C Triton Аманда Мардж, американські розробники хочуть зняти обмеження на польоти в разі ризику зледеніння, але спочатку мають намір переконатися, що в таких умовах дрони зберігають достатню керованість і стійкість.

MQ-4C Triton — це автономний безпілотник, створений компанією Northrop Grumman на основі RQ-4B Global Hawk. Він призначений для розвідки за допомогою передових морських датчиків. Керує дроном екіпаж із п'яти осіб: оператор БПЛА, тактичний координатор, два оператори корисного навантаження, координатор зв'язку.

Характеристики MQ-4C Triton

Двигун: Rolls-Royce AE3007H

Довжина: 14,5 м

Розмах крила: 39,9 м

Висота: 4,7 м

Злітна маса: 14 628,4 кг

15 січня політична оглядачка Елізабет Госселін-Мало у своїй статті в Defense News написала, що США за допомогою безпілотників планують закріпитися в Арктиці, доки Росія зайнята війною в Україні. За даними American Security Project, у 2020 році кількість російських військових баз, що перебувають в експлуатації або модернізуються в Арктиці, становила не менше 16, з них 12 авіабаз, три бази підводних човнів і одна база повітряної розвідки.

Експерти вважають, що росіяни вже давно зберігають військову перевагу в арктичному регіоні завдяки своїм криголамам і БПЛА, здатним працювати в холодних умовах. Наприклад, у 2018 році концерн "Калашніков" представив серію арктичних безпілотників Zala, а у 2019 році в Росії заявили про створення ще одного дрона, здатного літати в Арктиці до чотирьох днів.

Як додав Юссі Кангасоя, фахівець із безпілотних літальних апаратів цз колективу Arctic Drone Labs у Фінляндії, росіяни також використовують підводні безпілотники в арктичних водах. Він упевнений, що стан російських військ в Україні дає Заходу чудову можливість не лише наздогнати РФ, а й зайняти лідерські позиції в Арктичному регіоні за допомогою безпілотних технологій.

Як зазначається в статті, зараз багато які безпілотники США втрачають зв'язок під час роботи вище ніж 77-а паралель північної широти, що, за словами голови Північного командування ЗС США генерала Глена Ванхерка, знижує конкурентоспроможність американської армії в Арктиці. Крім того, американці не мають розвиненої інфраструктури, щоб підтримувати роботу таких дронів на постійній основі.

На початку січня писали, що в США розробляють надзвуковий БПЛА Revenant. Він має імітувати російські винищувачі Су-57, щоби американські пілоти вчилися їх збивати.