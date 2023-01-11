В США создают сверхзвуковой БПЛА Revenant, имитирующий российские истребители Су-57 (фото)
Revenant сможет разгоняться в 1,2 раза быстрее звука и нести передовое оборудование. С их помощью американские пилоты будут учиться сбивать вражеские самолеты пятого поколения.
В США разрабатывают беспилотник Exosonic Revenant, который будет имитировать сверхзвуковые истребители Китая и России, в том числе Су-57. Подробности проекта стали известны изданию AutoEvolution.
Россия и Китай заявляют об использовании реактивных истребителей, которые по своим характеристикам соответствуют американским моделям F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Долгие годы тренировочными целями пилотов ВВС США выступали более отечественные самолеты такие как F-16 Fighting Falcon, однако предполагается, что российский Су-57 превосходит их возможности. НАТО чувствует угрозу и жаждет подготовить летчиков к столкновению с передовой вражеской техникой.
Для этого в США и создали сверхзвуковой беспилотник Exosonic Revenant. Компания-разработчик Exosonic на официальном сайте представила летательный аппарат, напоминающий F-16 с удаленной кабиной, правда, пока только в виде компьютерной модели. Revenant призван имитировать работу двухмоторного реактивного самолета пятого поколения, хотя сам имеет только один двигатель. Аналитики предполагают, что такая конструкция призвана снизить вес летательного аппарата.
По словам разработчиков, БПЛА способен разгоняться до скорости 1,2 Маха (около 1481,76 км/ч). Модульная платформа позволяет имитировать различное оборудование, используемое новыми самолетами, например, радары с активной фазированной антенной решеткой (AESA), системы инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), высокоскоростные каналы связи.
Заявленные технические характеристики Revenant
- Длина — 9,95 м
- Размах крыльев — 5,3 м
- Высота — 2,1 м
- Взлетная масса — 2500 кг
- Максимальная скорость — примерно 1481,76 км/ч
- Крейсерская высота полета — 12 км
Проект частично засекречен, хотя известно, что его финансирует Министерство обороны. Exosonic обещает провести летные испытания беспилотника не ранее 2025 года.
В конце декабря стало известно, что ВС РФ получили партию истребителей Су-57. Как утверждает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре установил новое оборудование, чтобы увеличить производство.
В январе разведка Великобритании отметила: Россия боится использовать Су-57 в небе над Украиной. Как предполагают военные, пока россияне атакуют истребителями только на своей территории, опасаясь, что ВСУ смогут сбить дорогие самолеты и завладеть секретными технологиями.