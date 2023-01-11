В США создают сверхзвуковой БПЛА Revenant, имитирующий российские истребители Су-57 (фото)

Revenant сможет разгоняться в 1,2 раза быстрее звука и нести передовое оборудование. С их помощью американские пилоты будут учиться сбивать вражеские самолеты пятого поколения.

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В США разрабатывают беспилотник Exosonic Revenant, который будет имитировать сверхзвуковые истребители Китая и России, в том числе Су-57. Подробности проекта стали известны изданию AutoEvolution.

Россия и Китай заявляют об использовании реактивных истребителей, которые по своим характеристикам соответствуют американским моделям F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Долгие годы тренировочными целями пилотов ВВС США выступали более отечественные самолеты такие как F-16 Fighting Falcon, однако предполагается, что российский Су-57 превосходит их возможности. НАТО чувствует угрозу и жаждет подготовить летчиков к столкновению с передовой вражеской техникой.

[ + – ] Американские беспилотники Exosonic Revenant

Для этого в США и создали сверхзвуковой беспилотник Exosonic Revenant. Компания-разработчик Exosonic на официальном сайте представила летательный аппарат, напоминающий F-16 с удаленной кабиной, правда, пока только в виде компьютерной модели. Revenant призван имитировать работу двухмоторного реактивного самолета пятого поколения, хотя сам имеет только один двигатель. Аналитики предполагают, что такая конструкция призвана снизить вес летательного аппарата.

[ + – ] Американские беспилотники Exosonic Revenant

По словам разработчиков, БПЛА способен разгоняться до скорости 1,2 Маха (около 1481,76 км/ч). Модульная платформа позволяет имитировать различное оборудование, используемое новыми самолетами, например, радары с активной фазированной антенной решеткой (AESA), системы инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), высокоскоростные каналы связи.

Заявленные технические характеристики Revenant

Длина — 9,95 м

Размах крыльев — 5,3 м

Высота — 2,1 м

Взлетная масса — 2500 кг

Максимальная скорость — примерно 1481,76 км/ч

Крейсерская высота полета — 12 км

Проект частично засекречен, хотя известно, что его финансирует Министерство обороны. Exosonic обещает провести летные испытания беспилотника не ранее 2025 года.

[ + – ] Американские беспилотники Exosonic Revenant

В конце декабря стало известно, что ВС РФ получили партию истребителей Су-57. Как утверждает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре установил новое оборудование, чтобы увеличить производство.

В январе разведка Великобритании отметила: Россия боится использовать Су-57 в небе над Украиной. Как предполагают военные, пока россияне атакуют истребителями только на своей территории, опасаясь, что ВСУ смогут сбить дорогие самолеты и завладеть секретными технологиями.