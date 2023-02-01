Дрони Reaper MQ-9 за 1 долар: американська компанія запропонувала Україні угоду, — WSJ

За даними журналістів, Києву доведеться витратити близько $10 млн на підготовку та доставку БПЛА та ще $8 млн на щорічне технічне обслуговування.

Related video

Головний виконавчий директор американської оборонної компанії General Atomics Лінден Блю запропонував Україні придбати два безпілотні літальні апарати Reaper MQ-9 за 1 долар, щоб посилити свої оборонні можливості перед можливим новим наступом Російської Федерації. Про це пише The Wall Street Journal.

У разі підписання угоди українська сторона повинна буде оплатити підготовку та доставлення техніки, що коштуватиме приблизно 10 мільйонів доларів. Близько 8 мільйонів доларів на рік знадобиться на технічне обслуговування та підтримку.

Продаж безпілотників Україні потребує схвалення з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Вашингтон і Київ поки що утримуються від коментарів з цього приводу.

У General Atomics наголосили, що не можуть коментувати конкретні угоди. При цьому в компанії наголосили, що готові надавати ЗСУ будь-яку можливу підтримку.

"Ми віримо, що Україна потребує таких можливостей як Reaper найближчим часом", — сказав представник компанії.

Зазначається, що Reaper є складнішим за БПЛА, ніж ті, які надходили в Україну зі США раніше. Безпілотник має розмах крил близько 66 футів і може перебувати у повітрі протягом 24 годин.

В General Atomics готові продати Україні старішу версію безпілотників MQ-9A Block 1, вартість яких зазвичай становить кілька мільйонів доларів за штуку.

Нагадаємо, що 23 грудня американська компанія General Atomics прозвітувала про перше підняття у повітря військового безпілотника MQ-9A з новим модулем корисного навантаження NATO Pod. Згаданий модуль являє собою капсулу для розміщення різних датчиків, необхідних проведення розвідки та спостереження.

Фокус також писав про те, що 31 січня стало відомо про проведення льотних випробувань американського безпілотника MQ-4C Triton зі зледенінням крил. БПЛА запустили над річкою Патаксент у штаті Меріленд та змусили виконати кілька технічних завдань на висоті 6,1 кілометра.

Ще ми повідомляли, що 30 січня керівники українського стартапу Skyassist розповіли про підготовку до виробництва чотирьох моделей безпілотника. Раніше у Skyassist розробили розвідувальний дрон Sirko.