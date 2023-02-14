Будут следить за Беларусью: Польша поднимает в небо два беспилотника MQ-9A Reaper

Польские военные намерены арендовать американские дроны, пока не купят свои собственные.

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Польша получила военные беспилотники MQ-9A Reaper, которые взяла в аренду у США. Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак заявил в Twitter 12 февраля.

Глава ведомства отметил, что дрон MQ-9A уже доставили в Польшу из США из-за "срочной оперативной необходимости". Отныне польские Военно-воздушные силы будут использовать дроны для ведения разведки, особенно на восточной границе со стороны Беларуси и Украины. Польша планирует пользоваться арендованными беспилотниками, пока не приобретет свои собственные.

MQ-9 Reaper — это разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе MQ-1 Predator. Беспилотник с 20-метровыми крыльями может поднимать вес до 4763 кг и разгоняться до 445 км/ч благодаря турбовинтовому двигателю, а также проводить в воздухе до 27 часов. Он оснащается датчиками для ведения разведки, а также различным вооружением, включая управляемые бомбы и противотанковые ракеты.

Версию MQ-9A используют армии нескольких стран Европы, в том числе Испания. Более новый вариант MQ-9B был приобретен Великобританией и Бельгией. Недавно Польша объявила, что возьмет в аренду MQ-9A.

В начале февраля появилась информация, что General Atomics предложила Украине купить два MQ-9 Reaper всего за $1. Гендиректор компании Линден Лю сделал такое предложение, чтобы усилить оборону страны перед возможным крупномасштабным наступлением ВС РФ. По условиям сделки, украинская сторона должна заплатить $10 млн за подготовку и доставку аппаратов, а затем еще по $8 млн в год за обслуживание и техподдержку.

В январе американцы испытали новую версию MQ-9А Reaper Block 5. Модель получила более совершенные датчики для ведения разведки и нанесения ударов, улучшенные системы навигации, управления, радиолокации.