Слідкуватимуть за Білоруссю: Польща піднімає в небо два безпілотники MQ-9A Reaper

Польські військові мають намір орендувати американські дрони, доки не куплять свої власні.

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Польща отримала військові безпілотники MQ-9A Reaper, які взяла в оренду у США. Про це польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив у Twitter 12 лютого.

Глава відомства зазначив, що дрон MQ-9A вже доставили до Польщі зі США через "термінову оперативну необхідність". Відтепер польські Військово-повітряні сили використовуватимуть дрони для розвідки, особливо на східному кордоні з боку Білорусі та України. Польща планує користуватися орендованими безпілотниками, доки не придбає свої власні.

MQ-9 Reaper — це розвідувальний та ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, розроблений американською компанією General Atomics Aeronautical Systems на основі MQ-1 Predator. Безпілотник з 20-метровими крилами може підіймати вагу до 4763 кг і розганяти до 445 км/год завдяки турбогвинтовому двигуну, а також проводити в повітрі до 27 годин. Він оснащується датчиками для ведення розвідки, а також різним озброєнням, включаючи керовані бомби та протитанкові ракети.

Версію MQ-9A використовують армії кількох країн Європи, зокрема Іспанія. Новіший варіант MQ-9B придбали Великобританія та Бельгія. Нещодавно Польща оголосила, що орендуватиме MQ-9A.

На початку лютого з'явилася інформація, що General Atomics запропонувала Україні купити два MQ-9 Reaper лише за $1. Гендиректор компанії Лінден Лю зробив таку пропозицію, щоб посилити оборону країни перед можливим великомасштабним наступом ЗС РФ. За умовами угоди, українська сторона має заплатити $10 млн за підготовку та доставку апаратів, а потім ще по $8 млн на рік за обслуговування та техпідтримку.

У січні американці випробували нову версію MQ-9А Reaper Block 5. Модель отримала досконаліші датчики для ведення розвідки та завдання ударів, поліпшені системи навігації, управління, радіолокації.