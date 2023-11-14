В Украине начнут диагностировать рак с помощью ИИ: как это будет происходить (видео)

Сканер со встроенным ИИ имеет значительно большие оптические возможности по сравнению с обычными микроскопами, а интегрированный искусственный интеллект способен проанализировать около 1500 клинических кейсов в сутки. Это повышает эффективность диагностики рака более чем в 50 раз.

Украинские медики получили уникальный сканер, который с помощью искусственного интеллекта способен диагностировать рак при обработке гистологических препаратов, взятых у пациентов. В чем суть технологии и как работает сканер рассказала София Николаенко, врач-патолог, ассистент кафедры патологической анатомии Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца.

Сперва она объяснила суть традиционного метода выявления рака у пациентов. По словам врача, сейчас ключевым методом для определения наличия раковых клеток и их характеристик является биопсия: медик берет у пациента образец ткани, передает ее в лабораторию, где собственно выполняется исследование под микроскопом. Если гистопатолог не уверен в результате или пациент хочет получить альтернативное мнение — образцы отправляют в другую лабораторию, город или страну, что может увеличить время ожидания постановки диагноза до нескольких недель.

"Преимущество цифрового сканера заключается в том, что он позволяет проводить высококачественное сканирование значительного количества гистологических препаратов за достаточно короткое время, а также имеет технологию интеллектуальной обработки изображений", — отметила София Николаенко.

В сканер интегрирован искусственный интеллект KFBIO AI, основанный на базе нейронной сети DCNN. Она способна анализировать гистологические снимки и автоматически идентифицировать пораженные и подозрительные клетки. Поэтому сканер имеет значительно большие оптические возможности по сравнению с обычными микроскопами

Кроме того, имеющаяся библиотека из более 43 тыс. образцов позволяет искусственному интеллекту проанализировать снимок и помочь врачу максимально точно установить диагноз. Благодаря сканеру врачу нужно просмотреть только слайды, которые ИИ считает подозрительными или патологическими. То есть сканер уменьшает нагрузку на врача и возможность врачебной ошибки. Также технология может использоваться и в ветеринарии для постановки высокоточного диагноза животным.

Ранее мы сообщали о том, что алкотестеры могут выявлять рак на ранней стадии. Ученые использовали дыхание для выявления признаков различных заболеваний — от повреждения клеток химическими веществами, содержащимися в организме, до проблем с легкими и даже диабета.

Напомним, в апреле мы писали о том, что прорывное устройство для диагностики рака анализирует образцы тканей за 30 минут. Обычно для анализа образца раковой опухоли и оценки состояния ткани требуется специалист-патологоанатом. Однако группа исследователей разработала новый метод, который позволяет точно анализировать твердые раковые опухоли.