Солнечную панель можно сделать своими руками: украинец составил простую инструкцию

Небольшая солнечна панель из доступных материалов вырабатывает столько энергии, что может запустить даже уличный фонарь.

Сооснователь космических стартапов и автор проекта MySatUA, Дмитрий Хмара, опубликовал в соцсетях инструкцию по изготовлению небольшой солнечной панели. Все процессы расписаны в посте разработчика на его личной странице в Facebook.

Для создания солнечной панели в домашних условиях понадобится:

напечатать подложку на 3D-принтере;

вручную обжать и залудить провода;

упаковать концевики проводов в термоусадку;

вручную спаять кремниевые пластины между собой лентой и припаять провода;

закрепить кремний на подложке специальным скотчем;

залить эпоксидную смолу "горкой", установить на специальные балансировочные подставки, накрыть от пыли и перепадов температуры;

удалить пузырьки в вакуумной камере;

подождать 48 часов в контролируемых климатических условиях.

Дмитрий Хмара подчеркнул, что описал шаги достаточно упрощенно, и работа требует некоторых навыков, однако именно так его компания создает настоящие солнечные панели. Готовые изделия могут быть использованы для питания уличных фонарей и других устройств. Сейчас производитель ищет способ, как автоматизировать процессы.

Эти небольшие солнечные панели могут быть использованы для питания уличных фонарей и других устройств Фото: Дмитрий Хмара / Facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионер создал собственную автономную электростанцию и годами не платит за свет. Благодаря альтернативным источникам электроэнергии, мужчина оставался со светом даже во время блэкаутов. Идея создания альтернативных источников энергии пришла к мужчине давно, и он собрал башню для установки ветряка, вдохновляясь Эйфелевой башней.

Также мы информировали свои читателей о том, как работают и насколько эффективны солнечные батареии. Эффективность солнечной панели определяет количество электричества, которое она может сгенерировать из света, падающего на ее поверхность. При средних расчетах берутся такие показатели: температура 25 градусов по Цельсию, излучение 1000 Вт на 1 кв. м — это эквивалент света, полученного панелью в яркий солнечный день.