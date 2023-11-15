В обход санкций: ВУЗ в Москве купил у Канады новейший радар дронов SkyEye, — СМИ

Дальности действия системы хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги, то есть около 880 квадратных километров.

Российский технологический университет в Москве купил за 4,5 млн рублей канадский радар SkyEye для обнаружения беспилотников, который, вероятно, ввезли в страну в обход санкций. Об этом росмедиа "Агентство. Новости" сообщило в среду, 15 ноября.

Согласно контракту, Российский технологический университет (РТУ) 11 мая объявил аукцион, а уже 7 июня получил радар SkyEye. Согласно госконтракту, поставил вузу радар предприниматель Максим Суслопаров. К документу была приложена декларация Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от канадского производителя Skycope, полученная в январе 2023 года московской компанией "Техком".

Документ, подтверждающий покупку РТУ канадского радара SkyEye

В свою очередь юрист санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Роман Рашимас заявил журналистам о том, что радар SkyEye попадает под ограничения, введенные канадскими властями. По его словам, если ввоз этого оборудования продолжается до сих пор, то нарушаются также ограничения, введенные в сентябре организацией Export Enforcement Five, куда входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Отметим, что одновременно с покупкой SkyEye РТУ провел еще один тендер. В конце июня университет приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей. Техника производится в Китае, а дальность действия антидронового ружья составляет 1,2 км. Пока неизвестно, использует ли РТУ такое оборудование сейчас.

Радар SkyEye: что он собой представляет

Радар был произведен канадской компанией Skycope Technologies Inc. Производитель подчеркивает, что его техника охватывает воздушное пространство на 360 градусов, а также оснащена функцией раннего предупреждения и быстрого обнаружения как квадрокоптеров, так и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

SkyEye обладает самым большим каталогом существующих беспилотников. Речь идет о более чем 350 моделях дронов, пультов дистанционного управления, FPV и телеметрических устройств, список которых ежемесячно пополняет команда экспертов. Кроме того, обладая ИИ, канадский радар способен обнаруживать даже такие БПЛА, которых нет в его виртуальной "картотеке". Высокая точность гарантирует практически полное отсутствие ложных срабатываний. Также детектор обладает способностью различать "дружеские" беспилотники от дронов-"врагов".

Разработчики сообщают, что закупленная университетом система год назад успешно прошла проверку Минобороны Канады во время учений для компаний-разработчиков систем противоборства БПЛА, в которых принимали участие и представители Минобороны США. Согласно опубликованным Skycope результатам тестов, система SkyEye показала, что способна на территории до 35 км обнаружить и отслеживать до 14 дронов одновременно. Во время учений радар использовали в связке с системой подавления дронов SkyGuard.

Радар способен также вести запись данных обнаружения для повседневного учета, временных меток обнаружения, криминалистических доказательств или анализа.

Детектор прост в развертывании: в рабочее положение его можно привести в течение 5 минут. Может быть установлен как на собственном штативе, так и в автомобиле. Во всех этих случаях оператор будет иметь мультидоступ к устройству со смартфона, планшета или компьютера.

Технические характеристики SkyEye:

вес — 9,5 кг;

габариты — 31,8 см на 29,4 см;

мощность — 100V ~ 240V;

динамический диапазон — 70dB;

степень защиты от внешних воздействий — ≥IP66;

рабочая температура — (-25±2)°C to (+55±2)°C;

методика обнаружения — пассивное обнаружение радиочастотных (РЧ) сигналов;

радиус действия — до 35 км;

частотные диапазоны — частоты ISM для потребительского и коммерческого сектора.

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