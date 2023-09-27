Россия обходит санкции: европейцы помогают Кремлю строить оружие, — эксперт (видео)

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, для решения этой проблемы необходимо ввести эмбарго на экспорт в Россию технологий двойного назначения.

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Некоторые предприниматели в Европе, а также страны Юго-восточной Азии помогают России обходить санкции и получать технологи для производства оружия. Об этом Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, недавно в Европе произошло два громких скандала, когда во Франции и в Нидерландах задержали бывших руководителей крупных предприятий. Их обвиняют в том, что они помогали поставлять России отдельное оборудование, которое используется для производства оружия, в обход санкций.

Кроме того, Мусиенко обратил внимание на расследование журналистов New York Times, которые заявили, что Армения и Турция помогают РФ получать продукцию для создания оружия. По его словам, также Кремлю помогают Арабские эмираты, Сингапур и государства Юго-восточной Азии. Они сознательно или нет, но ослабляют экспортный контроль. Тогда под видом технологий двойного назначения для мирного использования в РФ перевозятся элементы, которые Москва использует для создания оружия. В частности, ракет.

"Решить этот вопрос можно, введя эмбарго на технологии двойного назначения. То есть полный запрет на экспорт в Россию через посредников, через третьи страны любых технологий двойного назначения. То есть для гражданского использования, и для военного", — сказал Мусиенко.

Он отметил, что тогда это стало бы для России серьезным ударом, ведь у нее остались бы лишь "черные схемы" и контрабанда, а с их помощью закупить большие объемы товаров у Кремля не получится.

Эксперт заявил, что Россия все время находится в поиске способов обхода санкций. Поэтому нужно приспосабливать их к новым реалиям.

Александр Мусиенко об обходе санкций Россией (смотреть с 5 минуты)

Ранее СМИ писали, что Кремль запустил механизм экспорта, который простаивал 8 лет. По словам журналистов, экспорт газа через порт в Керчи был приостановлен в 2015 году, но теперь Кремль решил его возобновить, несмотря на угрозы безопасности. Большинство газа отправляется морскими путями в Турцию.