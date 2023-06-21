Кремль нашел способ закупать технологии в обход санкций, — ISW

Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал, что запланированный на август форум "Армия-2023" будет посвящен развитию оборонной промышленности. Внимание уделят ИТ и ИИ, представят продукцию двойного назначения.

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Российское военно-политическое руководство, судя по всему, рассчитывает посредством ежегодного Международного военно-технического форума "Армия-2023" расширить свою оборонно-промышленную базу. Об этом сообщает аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 20 июня.

Военные аналитики напомнили о заявлении российского министра обороны Сергея Шойгу, который анонсировал, что августовский форум Армия-2023 будет посвящен диверсификации и развитию ОПК. Среди прочего, внимание уделят сфере ИТ и ИИ. Будет представлена и продукция двойного назначения. По словам Шойгу, участвовать в форуме, который должен состояться в период с 14 по 20 августа, согласилась 41 страна.

По оценкам исследователей, российское Минобороны может посредством этого форума закупать технологии или же товары двойного назначения, обходят таким образом действующие санкций. В ISW также напомнили, что РФ активно предпринимает попытки заполучить технологии двойного назначения и применять их в развязанной в Украине войне.

По данным ГУР, России все же удается производить новые ракеты в достаточном количестве, несмотря на санкции. В в госдепартаменте США пришли к выводу, что экспорт важнейшей электроники для российских военных технологий вернулся на довоенный уровень.

Напомним, что в РФ вновь заговорили о боевых малярийных комарах в Украине.

Также сообщалось, что Евросоюз намерен запретить своим компаниям выпускать важнейшие технологии на территории Китая.