Кремль знайшов спосіб закуповувати технології в обхід санкцій, — ISW

Голова Міноборони Сергій Шойгу анонсував, що запланований на серпень форум Армія-2023 буде присвячений розвитку оборонної промисловості. Увагу приділять ІТ та ШІ, представлять продукцію подвійного призначення.

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Російське військово-політичне керівництво, судячи з усього, розраховує за допомогою щорічного Міжнародного військово-технічного форуму "Армія-2023" розширити свою оборонно-промислову базу. Про це повідомляє аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 червня.

Військові аналітики нагадали про заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу, який анонсував, що серпневий форум Армія-2023 буде присвячений диверсифікації та розвитку ОПК. Серед іншого, увагу приділять сфері ІТ та ШІ. Буде представлено і продукцію подвійного призначення. За словами Шойгу, брати участь у форумі, який має відбутися у період з 14 по 20 серпня, погодилася 41 країна.

За оцінками дослідників, російське Міноборони може за допомогою цього форуму закуповувати технології або товари подвійного призначення, і обходити таким чином санкції. В ISW також нагадали, що РФ активно робить спроби отримати технології подвійного призначення і застосовувати їх у розв'язаній в Україні війні.

За даними ГУР, Росії все ж таки вдається виробляти нові ракети в достатній кількості, попри санкції. У Держдепартаменті США дійшли висновку, що експорт найважливішої електроніки для російських військових технологій повернувся на довоєнний рівень.

Нагадаємо, що у РФ знову заговорили про бойових малярійних комарів в Україні.

Також повідомлялося, що Євросоюз має намір заборонити своїм компаніям випускати найважливіші технології на території Китаю.