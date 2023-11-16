"Десятки штук в месяц": Украина массово выпускает свои аналоги Shahed, — Камышин

Новые беспилотники изготавливают на государственном заводе, но не без помощи частных инженеров.

В Украине в месяц уже выпускают десятки аналогов иранских беспилотников Shahed. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил на ежегодном собрании Европейской бизнес ассоциации, передает издание Forbes.

По словам министра, оборонная промышленность вышла на серийное производство БПЛА, официальное название которого не раскрывают, говоря: "украинский Шахед". Кроме того, украинские предприятия увеличили выпуск других продуктов, которых раньше собирали довольно мало.

"Сейчас имеем приличные цифры", — подчеркнул Александр Камышин.

Как уверяет чиновник, кратное увеличение производства не удовлетворяет украинское правительство, которое стремится к росту в десять и больше раз. По некоторым направлениям такие показатели уже достигнуты.

Александр Камышин поделился, что Кабмин не планирует объединять бизнес с государственной компанией "Укроборонпром", поскольку инвесторы активно развивают частный сектор. В то же время, многие разработчики БПЛА нашли на государственных заводах ресурсы, которые не смогли бы получить сами.

"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", — поделился Александр Камышин.

В начале ноября генеральный директор "Укроборонпрома" заявил о производстве украинского аналога Shahed. По его словам, в Украине изготавливают ударные дроны еще лучше иранских, способные пролететь 1000 км, и их уже заказывают Силы обороны для выполнения боевых задач.