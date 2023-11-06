Уже летают и взрываются: "Укроборонпром" заявил о производстве украинского аналога Shahed

Силы обороны Украины уже заказывают отечественные беспилотники, которые превосходят иранские аналоги по дальности полета, уверяет Герман Сметанин.

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Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство новых ударных дальнобойных беспилотников, которые имеют лучшие технические и функциональные характеристики, чем иранские дроны-камикадзе Shahed. Об этом рассказал генеральный директор компании Герман Сметанин в интервью "Европейской правде", которое было опубликовано в понедельник, 6 ноября.

По его словам, в Украине уже изготавливают аналоги беспилотников Shahed, но есть модели и получше, которые летают даже дальше. В частности, "Укроборонпром" с помощью иностранных партнеров серийно производит БПЛА, которые способны преодолеть расстояние до 1000 километров, и они востребованы украинскими военными.

"Где именно я не буду рассказывать из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны их заказывают", — ответил на вопросы журналистов гендиректор "Укроборонпрома".

Больше подробной информации о новом беспилотнике-конкуренте иранских Shahed Сметанин не рассказал. Он лишь добавил, что специалисты "Укроборонпрома" сосредоточились на сборке более сложных и дорогих аппаратов с улучшенными характеристиками.

Однако, отметим что концерн "Укроборонпром" в октябре 2022 года же анонсировал разработку отечественного ударного беспилотника, способного поразить цель на расстоянии в тысячу километров. А в начале декабря дрон прошел свои первые испытания.

Деталь дрона-камикадзе, представленная Укроборопромом Фото: Укроборонпром

Тогда о новой отечественной разработке журналистам сообщил действующий на то время руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.

"Он (беспилотник – ред.) уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", – сказал тогда Болдырев.

По его словам, дальность полета БПЛА составляет тысячу километров, а вес боевой части — 75 кг. Функция возврата позволит ему повторно атаковать противника, если с первого раза поразить цель не удалось.

Напомним, новые украинские БПЛА "Укроборонпром" начал производить по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного летом 2022 года. Аппарат предназначен для разных задач — поражения целей и корректировки огня. БПЛА испытывали также средствами радиоэлектронной борьбы.

А в начале 2023 года концерн успешно испытал дрон-аналог Shahed. Разработка БПЛА заняла от 6 до 10 лет. Частично аппарат был выполнен из иностранных комплектующих, которых нет в Украине.