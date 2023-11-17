Фонд из США создал ботоферму для антивоенной пропаганды в соцсети "ВКонтакте" (видео)

Как рассказал глава фонда FRF Егор Куроптев рассказал, что у проекта две цели: его участники стремятся остановить войну и помочь россиянам не быть "зомбированными" Кремлем.

Американский фонд Free Russia Foundation организовал ботоферму, которая занимается распространением антивоенной позиции в российской социальной сети "ВКонтакте". Об этом рассказал основатель, директор Центра стратегических коммуникаций фонда Егор Куроптев в интервью для The Insider.

Он отметил, что за несколько месяцев маленькая экспериментальная группа стала большой машиной контрпропаганды. У проекта две цели: его участники стремятся остановить войну и помочь россиянам не быть "зомбированными" Кремлем.

Куроптев сказал, что около 100 активистов, которые живут в разных странах, ведут работу в 900 прокремлевских пабликах. Это активисты, профессионалы в сфере медиа и SMM. Они оставляют в среднем 160 тысяч комментариев в месяц. Большинство из них ранее занимались оппозиционной деятельностью на территории РФ.

По словам Куроптева, команда называется "Легион эльфов". Всего с начала работы ими было написано около 2,3 млн комментариев. Большинство – именно во "ВКонтакте". Они рассчитаны на нейтральных россиян и провластную аудиторию, которая находится под влиянием пропаганды Кремля.

Егор Куроптев об антивоенной пропаганде

Напомним, что Воздушные силы сообщали, что хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам Signal солдат ВСУ. Отмечается, что гражданам необходимо быть бдительными и не посылать ответы на подозрительные запросы.