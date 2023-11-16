"Ваш телефон ломают!": хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам Signal солдат ВСУ

Воздушные силы ВСУ сооющили, что гражданам необходимо быть бдительными и не посылать ответы на подозрительные запросы.

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Российские или другие хакеры пытаются заполучить доступ к аккаунтам украинских военнослужащих в мессенджере Signal. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от р*сни мессенджером SIGNAL. Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!" – говорится в сообщении.

Также Воздушные силы продемонстрировали примеры фишинговых сообщений, которые присылают украинским пользователям.

Хакеры пытаются взломать аккаунты Signal Фото: Воздушные силы ВСУ

Военные подчеркнули, что гражданам необходимо быть бдительными и не посылать ответы на подобные запросы.

Напомним, что СМИ сообщали, что российские хакеры, вероятно, подконтрольные Главному разведывательному управлению РФ несут ответственность за атаку осенью 2022 года, которая привела к отключению электросетей в Украине. Так, украинские специалисты из Госспецсвязи готовятся к новым хакерским атакам этой осенью и зимой, пытаясь не допустить повторения ситуации 2022 года.