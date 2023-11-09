"Это указ президента": хакеры "заморозили" деньги на счетах россиян в трех банках

Банки утверждали, что такое решение базируется на указе президента России. Однако номера указа, указанные в сообщениях, не нашли подтверждения на портале правовой информации.

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Хакеры взломали веб-сайты трех крупных российских банков — "Фора-банк", "БЖФ" и "Всероссийский банк развития регионов" — и разместили сообщение о заморозке тех вкладов и счетов физических лиц, на которых хранилось более 1,4 млн рублей. Об этом сообщило медиа The Moscow Times в четверг, 9 ноября.

На сайтах всех трех банков хакеры сослались на указ президента России от 2 ноября 2023 года. Документ якобы обязывает банки перевести деньги физических лиц в облигации федерального займа. При этом в уведомлениях указывались разные номера указа — от 819 до 823. Однако на государственном портале правовой информации, как указывает СМИ, таких указов нет.

Позже взломанные сообщения были удалены с сайтов банков, а сами организации заявили, что информация об остановке выплат является недействительной и не имеет юридической силы.

В "БЖФ-банке" заявили что сайт организации стал объектом несанкционированного доступа и взлома. Информацию об остановке выплат по вкладам и счетам в банке официально опровергли. В "Фора-банке" сообщили что информация на сайте не соответствует действительности и банк работает в штатном режиме, обслуживает клиентов без перебоев и вклады принимает и выдает согласно условиям.

Напомним, в октябре украинским хакерам удалось взломать базу данных российского банка и обнародовать данные примерно 30 миллионов его клиентов. Пранкеры даже лично дозвонились до владельца банка Михаила Фридмана, чтобы сообщить ему "благую весть" о взломе. А заодно — спросить, не хочет ли он выступить против войны в Украине.

А в марте 2022 года хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ и "слили" данные в Сеть. Хактивисты в твите разместили несколько ссылок, перейдя по которым можно найти папки с рассортированными данными и скачать их в виде архива ZIP.