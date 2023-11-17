На уровне пилотируемых самолетов: ВВС США хотят получить новейшие боевые дроны ССА

Военные просят выделить на новые БПЛА $392 млн в 2024 году, обещая высокую эффективность и низкую стоимость по сравнению с истребителями F-35.

Военно-воздушные силы США хотят уже через пять лет получить боевые беспилотные летательные аппараты Collaborative Combat Aircraft, способные сопровождать самолеты и помогать им в выполнении задач. Об этом сообщает Breaking Defense.

Главной целью проекта является повышение эффективности миссий самолетов путем сотрудничества с беспилотником. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая на оборонном саммите Politico, уточнил, что производство таких БПЛА может начаться до 2028 года при условии, что все процессы пойдут по заранее разработанному плану. Программа производства CCA будет относительно дешевой, поскольку ценовой фактор является важным в процессе разработки.

В запросе на 2024 финансовый год военная служба запросила $392 млн для программы CCA. Ожидается, что общее финансирование проекта ведомых беспилотников в течение следующих пяти лет достигнет $5,8 млрд.

Летательный аппарат CCA будет полноразмерным, но сравнительно меньше и легче, поскольку не потребует кабины пилота и другого бортового оборудования. Производитель планирует сделать его летно-технические характеристики на уровне пилотируемых самолетов, чтобы обеспечить ему возможность работать с любых аэродромов и даже автодорог. Чем отличается CCA от пилотируемых самолетов, это тем, что он будет иметь лишь ограниченный набор бортового оборудования и вооружения, но останется функциональным для решения конкретных задач. Это сделает технологию доступной и снизит ее стоимость.

По состоянию на сейчас известно, что ВВС США хотят приобрести минимум 1000 БПЛА для работы в паре с боевыми самолетами F-35 Lightning II и NGAD. Ожидается, что один дрон будет стоить в 3-4 раза дешевле, чем F-35.

Напомним, министр ВВС США раскрыл детали секретной программы X-Plane. Разработка самолета велась на основе исследования "Инициатива доминирования". Истребитель будет оснащен семейством передовых систем вооружений, например, ракетами AIM-260, автономными беспилотниками и т.д.

В августе мы писали о том, что особые дроны 5GAT помогут США сбивать новые истребители России и Китая. Беспилотники обойдутся Пентагону как минимум в $77,2 млн. С их помощью пилоты смогут изучить возможности J-20 и Су-57, включая их средства РЭБ.