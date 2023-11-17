Выделили 13 млрд грн: "Укроборонпром" передаст военным сотни дронов до конца года

С августа "Укроборонпром" увеличил поставки БПЛА для фронта в сотни раз, а сейчас выпускает как небольшие FPV-дроны, так и аппараты с высокой дальностью полета.

Концерн "Укроборонпром" планирует поставить несколько сотен беспилотников для поддержки Сил обороны Украины до конца текущего года. Об этом рассказал руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, заказ на отечественные дроны разместила Госспецсвязи в рамках проекта "Армия дронов". Руководитель ведомства также отметил, что 80% БПЛА для Сил обороны закупаются у украинских производителей, и доля "Укроборонпрома" в общих объемах закупок "Армии дронов" для фронта постоянно возрастает. Еще только в августе был заключен первый контракт о закупке БПЛА, а по состоянию на сегодня таких насчитывается несколько сотен.

Юрий Щиголь также сказал, что "Укроборонпром" сегодня создает и производит продукцию, которую ранее не производил уже десятки лет, включая FPV-дроны и дроны с высокой дальностью. Эти продукты закупаются и поставляются Вооруженным Силам Украины.

Руководитель Госспецсвязи также рассказал журналистам, о том, что его ведомство получит из государственного бюджета на беспилотники 13 млрд грн до конца года и еще 43 млрд грн — в следующем году. Это стало возможно благодаря тому, что Верховная Рада приняла закон о перераспределении "военного" налога на доходы физически лиц.

Юрий Щиголь отметил, что эти средства нужны для закрытия потребности "Армии дронов". И, если бы Верховная Рада это не поддержала, уже в январе-феврале возник бы пробел из-за того, что все ждали бы выделения средств из Госбюджета-2023. Таким образом Госспецсвязи не получило бы переходных контрактов на следующий год.

"До конца года мы поставим фронту большое количество дронов, как и было запланировано, а в январе-феврале не поставили бы ничего, если бы эти средства не были предусмотрены. Первые закупки мы провели бы только в марте. 13 млрд грн помогут нам перекрыть потребность в январе-феврале. 43 млрд — я думаю, будет немного больше — также пойдут на обеспечение сил безопасности и обороны дронами", — сказала Юрий Щиголь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что для ВСУ закупили 5 тыс. FPV-дронов. Собрать 235 миллионов гривен для закупки беспилотников на фронт удалось за три дня.

А в начале октября ВСУ получили уникальные дроны Autel EVO MAX 4T. Беспилотники помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря искусственному интеллекту. Он автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия.