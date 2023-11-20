С 3D-принтера в бой: Германия передала ВСУ дроны-конструкторы Titan Falcon (видео)

Военные уже проверяют, могут ли новые беспилотники выдержать суровые условия войны в Украине.

Вооруженные силы Украины получили от американо-украинской неправительственной организации и немецкой компании Donaustahl GmbH несколько 3D-напечатанных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия Titan Falcon. Сообщение об этом появилось на странице German Aid to Ukraine — частной инициативы, которая отслеживает российско-украинскую войну — в социальной сети Х (ранее — Twitter) в воскресенье, 19 ноября.

"По заказу американо-украинской неправительственной организации немецкая компания Donaustahl GmbH производит 3D-напечатанные БПЛА дальнего радиуса действия Titan Falcon и поставляет их украинским вооруженным силам. Три таких БПЛА уже изготовлены. Все переданы ВСУ", — говорится в сообщении.

В свою очередь Defence Blog пишет, что два из трех переданных Украине беспилотников в настоящее время проходят жесткие испытания в условиях оперативной обстановки, демонстрируя свою адаптивность и устойчивость к различным условиям местности.

Что известно о Titan Falcon

Titan Falcon обладает выдающимися техническими характеристиками, в том числе впечатляющей продолжительностью полета до 6 часов и дальностью действия до 400 км. Крылья, горизонтальные стабилизаторы и вертикальный стабилизатор полностью съемные. Под крыльями имеются большие отсеки для установки VTX (видеопередатчиков) и RX (радиоприемников) с достаточным разделением. Двойные элеваторы обеспечивают резервирование по тангажу, а полностью функциональные закрылки позволяют мягко взлетать и садиться. Разработчик предлагает обтекаемую носовую часть для камеры FPV, а также многоуровневую площадку для установки панорамирования/наклона. На выбор предлагаются 3 варианта законцовок крыла (вверх, прямо или вниз). Заказчик также может выбрать обычный хвост или V-образный хвост. Имеется даже дополнительная часть фюзеляжа, которая поддерживает картографическую камеру в брюшной части.

Технические характеристики Titan Falcon:

размах крыльев — 1,9 м;

площадь крыла — 4605 см2;

максимальный взлетный вес — 6,6 кг;

крейсерская скорость — 45-70 км/час.

Напомним, 20 ноября мы также писали о том, что украинским военным передали 3 тыс FPV-дронов. Украинцы собрали за три дня 235 миллионов гривен, которые потратят на закупку ударных беспилотников с кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.

А в конце октября ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины, калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.