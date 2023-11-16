Важны для ВМС: Дания передала Украине уникальные морские беспилотники (видео)

Комплексы оборудованы эхолотами SeaBat T51-R, которые позволяют собирать точные данные о подводной среде и выявлять скрытые угрозы для кораблей.

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Дания передала Украине автономные гидрографические комплексы производства Maritime Robotics в рамках международной помощи. Об этом сообщает информагентство АрміяInform.

Как рассказал начальник гидрографической службы ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко, эти комплексы оборудованы многолучевыми эхолотами, которые позволяют снимать рельеф дна для повышения осведомленности о подводном пространстве. Он отмечает, что эта техника является важной для военных моряков, так как она помогает выявлять подводные объекты. Эти комплексы применяются в акваториях портов и закрытых водных акваториях для создания и обновления морских карт и обеспечения безопасной навигации.

"Главная задача многолучевого эхолота — собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе. Полученная батиметрическая информация позволяет знать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов", — объяснил Роман Гончаренко.

Беспилотный надводный комплекс Maritime Robotics в работе Фото: "Армия Информ"

Он утонил, что многолучевой эхолот позволяет получить информацию от 1024 лучей. Благодаря этому военные моряки получают детализированный рельеф дна.

Отметим, что гидрографические комплексы произведены норвежской компанией Maritime Robotics, а многолучевые эхолоты SeaBat T51 выпускает датская компания Teledyne Marine. Последние являются улучшенной версией модели SeaBat T50 с разрешением в четыре раза большим. Они обладают уникальной технологией съемки на частоте 800 кГц, которая позволяет достичь высокой детализации и широкого охвата. Эхолот также имеет гибкий диапазон частот от 350 до 430 кГц.

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Особенностью SeaBat T51-R является автономное управление сонаром с помощью искусственного интеллекта. Эта инновация позволяет эхолоту обеспечивать надежные данные и работу без оператора. Такое решение повышает эффективность съемки и снижает нагрузку на человека. В целом, эхолот SeaBat T51-R предоставляет уникальную информацию о топографии морского дна и поднимает сбор батиметрических данных на новый уровень.

Maritime Robotics в работе на воде Фото: "Армия Информ"

Напомним, в конце октября Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Их в основном применяют для трехмерного картографирования. Аппарат можно использовать во время поисковых операций для выявления объектов, представляющих угрозу безопасности людей и инфраструктуре. Он может оснащаться различными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора (в различных конфигурациях по желанию заказчика). Также дрон имеет видеокамеру для поддержки навигации и осуществления фото и видеофиксации.

А в октябре в Турции впервые в мире БПЛА и надводный дрон вместе поразили цель. Рой из восьми беспилотных морских транспортных средств Albatros-S от компании ASELSAN атаковал корабль в море во время испытательных стрельб. Надводный беспилотник, несущий боеголовку "Рокетсан", поразил цель и взорвался. В результате успешно проведенных испытательных стрельб 69-метровый корабль-мишень был затоплен в считанные минуты.