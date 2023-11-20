"30 уничтоженных целей без напряга": как дополненная реальность останавливает атаки РФ (видео)

Массовое применение технологии дополненной реальности в ходе войны в Украине началось с осени 2022 года, впервые FPV для атак с боеприпасом начали применять весной того же года.

Оператор FPV-дрона 93 отдельной механизированной бригады рассказал, что за последнюю неделю он уничтожил несколько десятков российских танков, БМП и прочей бронетехники. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Бывает летим, и у нас цель — миномет. Но тут едет "бэха", но мы сначала лупим "бэху", потом летим вторым дроном, смотрим, "бэха" повреждена, уже не едет. За последние 7 дней — 30 уничтоженных целей, это без напряга даже", — объяснил он.

Среди целей украинских защитников — логистика, то есть транспорт с личным составом или припасами, а также огневые точки, пехота.

По словам бойца, одни бригады ВСУ передают свой опыт другим и в дальнейшем работают на одной линии фронта.

93 бригада использует FVP с электродетонаторами

"Мы вообще ничего не знали и должны были быть "джавелинщиками", командир говорит: "Все, создается новая рота". То есть РУБпАК (рота ударных беспилотных авиационных комплексов)", — объяснил боец ВСУ.

Десятка дронов хватает на день-два.

"На практике у нас получается, что мы берем с собой десять дронов, и 50% попадает в цель", — уточнил украинский защитник.

Сейчас подразделение дронов ищет новые подходы и в первую очередь по части сбросов, то есть дронов многоразового использования, которые возвращаются.

93 бригада использует FVP с электродетонаторами, в передней части дрона расположены два провода (электроконтакты), которые замыкают электрическую цепь при столкновении с целью и приводят в действие электродетонатор.

"Вообще мы по технике работаем кумулятивным снарядом, его переделывают также, электродетонатор, плата-инициация от удара, либо же замыкаем усами, и от этого он замыкает", — пояснил боец.

FPV (вид от первого лица, — англ.) комплектуются очками дополненной реальности — главное их отличие от обычных коптеров, управляемых с дисплея. Очки дают возможность пилоту по части целенаведения. Массовое применение технологии дополненной реальности в ходе войны в Украине началось с осени 2022 года, впервые же их для атак с боеприпасом начали применять еще весной того же года.

Но как разведывательные беспилотники, их использовали несколько лет тому назад.

Аэроразведка

"Первые FPV-дроны на войне начали применять с 2019-20 гг., когда в продаже появились заводские варианты компании DJI. Их тогда достаточно эффективно использовали именно для разведки. На максимальной скорости 90-100 км/ч на высоте 10-15 метров пролетали вдоль окопов, взводных опорных пунктов, РОПов врагов и, таким образом проводили разведку, потом на стоп-кадрах разбирали: кто, где, какое вооружение", — отметил военный обозреватель Андрей Рымарук.

Военнослужащий Николай погрузился в тему FPV в 2016, когда они только начали появляться. Тогда на специализированных трассах устраивали гонки дронов ради развлечения.

Украинский защитник Николай погрузился в тему FPV в 2016

"Для меня это осталось как хобби. Но я тогда багаж знаний почерпнул. Когда становишься пилотом, хочется собрать самый быстрый дрон, потому нужно хорошо разбираться в этой теме. Аккумуляторы, приемники, передатчики — все как это подобрать. Тогда нужно было, чтобы этот дрон как можно быстрее летел, чтобы всех обогнать. Сейчас нужно, чтобы он летел, может, и не очень быстро, но тянул на себе хорошую нагрузку и летел далеко", — пояснил оператор FPV-дрона из отдельного штурмового батальона "Айдар".

Украинский боец

"Батальон стоит в обороне, поэтому мы, так сказать, каруселим. Дрон вылетает, висит, у него заканчивается батарея, процентов 40%, в этот момент вылетает другой, его меняет, тот вытягивается домой. Таким образом наблюдаем за передним краем", — сказал он.

Первые FPV-дроны на войне начали применять с 2019-20 гг.

Напомним, что "Армия дронов" за неделю уничтожила техники ВС РФ на миллионы долларов.

Также сообщалось, что Иран разработал реактивный дрон Shahed-238 в трех вариантах.