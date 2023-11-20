Уволенный создатель ChatGPT уйдет в Microsoft: над чем Сэм Альтман там будет работать

Кроме Альтмана в Microsoft перейдет и бывший основатель OpenAI Грег Брокман, который уволился самостоятельно после решения совета директоров сместить с руководящего поста Сэма Альтмана.

Сэм Альтман и Грег Брокман, которые являются одними из основателей OpenAI создавшей популярного чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта после своих увольнений могут присоединиться к Microsoft. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил генеральный директор корпорации Сатья Наделла.

Заявление гендиректора Microsoft о переходе Сэма Альтмана и Грега Боркмана в Microsoft Фото: Скриншот

Сатья Наделла написал, что ожидает, когда Сэм Альтман и Грег Брокман присоединяться к Microsoft, чтобы "возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта" в этой корпорации. В ответ на это Сэм Альтман написал в соцсети X (бывший Twitter): "Миссия продолжается" сделав репост сообщения Наделлы.

Ответ Сэма Альтмана на сообщение Сатьи Наделлы Фото: Скриншот

Как отмечает портал Interesting Engineering, в истории трудоустройства это должно быть самое быстрое возвращение на работу человека, которого только что уволили. "Миссия", о которой говорит Альтман, вероятно, является миссией OpenAI "обеспечить, чтобы общий искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству", подчеркивает издание.

Напомним, Microsoft инвестировала более $10 млрд, владеет 49% акций OpenAI и использует весь потенциал наработок компании в сфере искусственного интеллекта в своих продуктах, в том числе для развития своего интеллектуального помощника Copilot.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла вчера написал в официальном блоге Microsoft, что у корпорации есть долгосрочное соглашение с OpenAI, предоставляющее полный доступ ко всему, что нужно Microsoft для реализации развития продуктов на основе искусственного интеллекта, так что продуктам корпорации ничего не угрожает.

По данным Reuters, сотни сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием отправить в отставку совета директоров, иначе они уйдут и последуют за бывшим генеральным директором компании Сэмом Альтманом на его новой должности в области искусственного интеллекта в Microsoft.

В письме, которое подписали около 600 из примерно 770 сотрудников компании, занимающейся искусственным интеллектом, говорится, что подписавшиеся "не могут работать на или с людьми, которым не хватает компетентности, рассудительности и заботы о нашей миссии и сотрудниках".

Эммет Шир из Twitch теперь возглавит OpenAI Фото: Getty

Между тем совет директоров OpenAI достаточно быстро определился с новым руководителем компании. Не прошло и двух суток с тех пор, как технический директор Мира Мурати временно заняла должность исполняющей обязанности руководителя, как сегодня на постоянной основе этот пост занял генеральный директор Twitch Эммет Шир. Он заявил, что получив звонок из OpenAI с предложением работы "посоветовался со своей семьей и поразмыслил над этим всего несколько часов".

Если вдруг Сэм Альтман по какой-то причине не захочет работать с Microsoft, то Франция с удовольствием воспользуется его опытом. Смещенного главу OpenAI будут рады видеть во Франции на фоне интеграции искусственного интеллекта (ИИ), заявил министр Франции, отвечающий за цифровые вопросы Жан-Ноэль Барро.

Тем временем корпоративные клиенты OpenAI ищут выходы, сигнализируя о возможном отказе от услуг инструментария компании. Как стало известно порталу The Information из своих источников, более 100 клиентов OpenAI уже связались с конкурентом OpenAI Anthropic, стартапом, который за последние месяцы привлек миллиарды долларов от Amazon и Google.

Другие обратились к Google Cloud и Cohere, конкуренту OpenAI. Многие клиенты OpenAI также рассматривают возможность перехода на сервис Microsoft Azure, которая предлагает копии моделей OpenAI и других инструментов на основе ИИ.

Ранее Фокус сообщал, что искусственный интеллект почти всему научился, а нехватка данных сыграет злую шутку, говорят ученые. Эксперты задаются вопросом, как модели ИИ будут развиваться в будущем, когда уже неоткуда будет брать новые тексты или изображения. Несколько вариантов они уже придумали.