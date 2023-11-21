Увеличат дальность ударов БПЛА: в Украине могут появиться дроны-"авианосцы" (видео)

Благодаря мультикоптеру, FPV-дрон со взрывчаткой сможет пролететь на 5 км больше, если верить россиянам.

У ВСУ вскоре может появиться первый мультикоптер-дрононосец, который станет площадкой для увеличения дальности FPV-дронов. Видео с тестом испытательной конструкции такого дрона-носителя опубликовано в Telegram-канале In Factum.

Отмечается, что с помощью подобной платформы FPV-дроны смогут поражать дальнобойную артиллерию россиян, их зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и другую важную технику. Это, по мнению Telegram-канала, вынудить рассеять подобное вооружение подальше от линии фронта.

Впрочем, как пишет портал Defense Express, этот видеоролик с испытаниями некоторые Telegram-каналы приписывают украинской стороне, а другие — к российской. Есть даже мультфильм, сделанный россиянами, судя по триколору, где показана работа подобного мультикоптера-дрононосца. Не исключено, что и в Украине, и в России прорабатывают возможную концепцию дальней доставки FPV-дронов.

В своем мультфильме оккупанты демонстрируют такие данные — что сам по себе FPV-дрон якобы имеет заряд для уничтожения целей на расстоянии всего в 5 км (хотя некоторые FPV-дроны могут уничтожать цели и в 10 км от места запуска), отмечает портал. Возможно, дальность полета снижается из-за большого веса полезной нагрузки — около 6 кг. В то же время грузовой октакоптер может пролететь 5 км и сбросить БПЛА-камикадзе с высоты 150 метров, чтобы он пролетел еще 10 км, то есть в общей сложности 15 км. Вероятно, дрононосец также играет роль ретранслятора, увеличивающего дальность связи с оператором.

Концепция действия квадрокоптера-дрононосца Фото: Defense Express

Не исключено, что цифры приведены условные, но общая суть ясна — увеличение дальности поражения целей. Но, кроме мультфильма, в ролике продемонстрировали также и реальные кадры тестирования такой концепции — на видео можно увидеть, как мультикоптер с FPV-дроном на борту "отпускает" последнего и успешно продолжает свой путь к определенной цели.

Не исключено, что российские войска уже тестируют такую ​​разработку на поле боя. Увеличение дальности использования противником FPV-дронов выглядит угрожающе с учетом того, что этот вид вооружения враг активно использует на поле боя, отмечает Defense Express.

Ранее Фокус рассказывал, что в Минцифры сообщили о завершении испытаний дрона Backfire. Осталось пройти несколько шагов, чтобы новый ударный дрон начали официально покупать для ВСУ. Производители готовы к серийному производству.