Все таки вернулся! Закончилась эпопея с создателем ChatGPT: Сэм Альтман снова возглавит OpenAI

После массового протеста сотрудников, в компании поменяется совет директоров и вернется еще один основатель OpenAI Грег Брокман.

Генеральный директор OpenAI, который был уволен решением совета директоров, снова возвращается в компанию на свою должность. Об этом сообщает портал VentureBeat.

После почти четырех дней сумятицы компания OpenAI, специализирующаяся на выпуске продуктов на основе искусственного интеллекта (ChatGPT и Dall-E), объявила, что Сэм Альтман вернется в компанию в роли генерального директора. В объявлении также отмечается, что у компании будет новый состав совета директоров, в состав которого войдут Брет Тейлор, Ларри Саммерс и Адам Д'Анджело.

Сообщение OpenAI о возвращении Сэма Альтмана в компанию Фото: Скриншот

Сэм Альтман подтвердил свое восстановление в должности, написав, что он сделал все для сохранения единства команды OpenAI и миссии компании. То же самое подтвердил и один из основателей OpenAI Грег Брокман опубликовав совместное фото с сотрудниками и подписью "Мы возвращаемся".

Грег Брокман о возвращении в OpenAI Фото: Скриншот

Как отмечает VentureBeat, Теперь, когда Сэм возвращается в компанию, ожидается, что ситуация в OpenAI стабилизируется. Однако на данном этапе остается неясной судьба Эммета Шира из Twitch, который был назначен временным генеральным директором после увольнения Альтмана.

Напомним, вчера генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что уволенный Сэм Альтман присоединится к корпорации для работы над продуктами на основе искусственного интеллекта. Microsoft инвестировала более $10 млрд, владеет 49% акций OpenAI и использует весь потенциал наработок компании в сфере искусственного интеллекта в своих продуктах, в том числе для развития своего интеллектуального помощника Copilot.

Так же, по данным Reuters, сотни сотрудников OpenAI подписали письмо с требованием отправить в отставку совета директоров, иначе они уйдут и последуют за бывшим генеральным директором компании Сэмом Альтманом на его новой должности в области искусственного интеллекта в Microsoft.

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