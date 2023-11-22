ChatGPT узнает вас по голосу: украинцы могут управлять чат-ботом прямо со смартфона

Чат-бот прекрасно распознает украинский язык и запросы к нему можно отправлять "соловьиной".

Компания OpenAI, которая недавно пережила настоящую бурю с увольнением и возвращением назад своего руководителя Сэма Альтмана, представила новую голосовую функцию управления своим чат-ботом ChatGPT на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Techradar.

Чат-бот получил впечатляющие голосовые возможности еще в сентябре, но эта функция была ограничена платными уровнями Plus и Enterprise. Но теперь OpenAI сделала ChatGPT с голосом доступным для всех пользователей.

Чтобы использовать его, вам просто нужна последняя версия приложения ChatGPT для iOS или для Android. Нажмите на значок наушников в нижней части экрана, и вы сможете начать задавать чат-боту вопросы о чем угодно – при условии, что ваш вопрос не касается недавних событий, ведь бесплатная версия GPT-3.5 обладает знаниями только до января 2022 года включительно. Поэтому, когда вы спрашиваете ее, например: "Почему Сэма Альтмана уволили из OpenAI?", она отвечает, что "нет никаких публичных сообщений по этому поводу", отмечают журналисты портала.

Настройка голосовых функций ChatGPT Фото: TechRadar

Тем не менее, если вы ищете голосового помощника, который был бы более разговорчивым и "умным", чем Siri от Apple, то голосовая функция ChatGPT — это интересный новый инструмент. Кстати, вы можете выбрать один из пяти разных голосов, и ваши чаты (но не аудиоклипы) сохраняются так же, как и текстовые разговоры. Чат-бот также автоматически определяет языки, хотя вы можете выбрать настроить их в меню "Настройки". Владельцы iPhone 15 Pro могут сопоставить ChatGPT с новой кнопкой действия (перейдя в "Настройки" > "Кнопка действия" > "Ярлык").

Учитывая, что теперь можно использовать ChatGPT с Siri или голосовым помощником от Google все равно он не сможет заменить эту парочку полностью. Дело в том, что фирменные голосовые помощники Google и Apple глубоко интегрированы в систему, могут настраивать будильник и календарь, например, или управлять громкостью, а вот ChatGPT лишен этой возможности. Зато он гораздо "умнее" этих двух вместе взятых и вместо простого поиска в браузере вашей информации составит для вас ответ "по-человечески".

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