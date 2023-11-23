ИИ поможет людям меньше работать без потери зарплаты: что для этого нужно сделать

Исследователи подсчитали, что в Великобритании благодаря применению языковых моделей, таких как ChatGPT, четырехдневная рабочая неделя станет нормой в ближайшие 10 лет.

В следующем десятилетии искусственный интеллект позволит миллионам перейти на четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Об этом говорится в ноябрьском исследовании компании Autonomy.

По оценкам экспертов, в Великобритании за счет внедрения в рабочий процесс комплексных языковых моделей, таких как ChatGPT, 32-часовая четырехдневная неделя могла бы стать нормой, вместо привычных 40 часов с понедельника по пятницу. Без малого треть занятого населения (28%, или примерно 8,8 млн) на британских островах могла бы перейти на новый график работы в ближайшие 10 лет.

Аналитики предполагают два сценария:

продуктивность ИИ повышается настолько, что рабочие часы сокращаются на 20% с сохранением зарплат сотрудников.

рассчитывается количество сотрудников, чью эффективность ИИ-алгоритмы могли бы повысить на 10%, чтобы на те же 10% сократить график работы.

К тому же, еще 27,9 млн британцев могли бы уменьшить рабочее время на 10%, при сохранении текущего уровня эффективность труда и зарплаты. По оценкам Autonomy, первопроходцем в этом отношении может стать общественный сектор, в частности городские муниципалитеты, включая и Лондон.

Итоги того же исследование Autonomy в США показали, что с помощью ИИ-технологий для 128 млн занятого населения (71% рабочей силы страны) можно было бы сократить рабочий день как минимум на 10%. В ряде штатов, таких как Массачусетс, Юта и Вашингтон, более 25% персонала могут перейти на четырехдневный рабочий день за счет большего использования языковых моделей.

В довершение всего, сообщается, что алгоритмы искусственного интеллекта позволяют расширить роль сотрудников в организациях. Более того, это может помочь избежать массовой безработицы и уменьшить распространенные проблемы психологического и физического характера, связанные с переработкой. Появится больше свободного времени, социальных взаимодействий и пр.

Напомним, что в Германии решили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей.

Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, аналогичный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей показал неожиданный итог: выяснилось, что пятидневная неделя больше не соответствует образу жизни современных сотрудников.