Проверят, понравится ли: в Германии проведут эксперимент с 4-дневной рабочей неделей

Немецкие работодатели сомневаются, что 4-дневная рабочая неделя подойдет для небольших предприятий. Между тем в Британии участникам эксперимента так понравился новый график, что они не хотели возвращаться к старому.

Related video

В Германии начали проект, который имеет целью определить полезность 4-дневной рабочей недели. При этом будут ориентироваться на опыт Великобритании и Испании, где уже проводили такие эксперименты. Между тем в Украине три четверти предпринимателей готовы к изменениям, даже не экспериментируя. О том, как воплощают проект в Германии, говорится в статье портала RND.

В статье указывается, что проект будет масштабным. В частности, в сентябре начали собирать заявки от компаний, которые хотели бы к нему присоединиться. Согласно плану, в проекте примут участие 50 немецких фирм, которые работают в различных отраслях и имеют разные размеры.

Над воплощением работает одна из крупнейших консалтинговых компаний Германии Intraprenör. Она будет действовать, учитывая опыт стран, где такие эксперименты уже проводили: в Великобритании, Испании, США, Австралии, Исландии, Нидерландах.

На этапе планирования — с сентября 2023 года по начало 2024 года — компании-участницы будут индивидуально готовиться к эксперименту. Переход на 4-дневную рабочую неделю будет постепенным, планируют исследователи: начнется в феврале 2024 года и продлится шесть месяцев — до августа 2024 года. Люди, отмечают экспериментаторы, будут и дальше получать заработную плату в обычном размере.

В течение этого времени будут постепенно переходить к работе по новому графику, и определять, работают ли люди более продуктивно, чем при традиционном 5-дневном режиме — результат будет оцениваться учеными.

4-дневная рабочая неделя: детали

Отметим, 4-дневная рабочая неделя — это глобальная инициатива, все детали которой размещены на специальном сайте. В частности, там указывают на следующие ожидаемые положительные результаты:

увеличение прибыли на 36%;

уменьшение количества желающих уволиться — на 42%;

уменьшение выгорания у 68% работников;

рост работоспособности у 54% работников;

более охотно к работе приобщались таланты — на 63%.

Также описана концепция подобного режима работы: она описывается числами 100-80-100. Последовательность чисел расшифровывается следующим образом: сохранение 100% зарплаты при 80% рабочего времени и 100% производительности.

Проблемные вопросы уменьшения рабочей недели

Между тем аналитики выделили несколько ключевых вопросов, на которые ожидают получить ответ:

возрастет ли производительность труда при уменьшении количества рабочего времени;

можно ли новый график использовать для найма квалифицированных рабочих, которые хотели бы иметь удобный режим работы;

смогут ли себе это позволить небольшие компании, в которых и так не хватает рабочих рук;

В то же время аналитики уверены, что подобная новация сделает компании более привлекательными для работников и уменьшит вредные выбросы в атмосферу (потому что люди будут меньше ездить на работу).

Великобритания одна из первых опробовала 4-дневную рабочую неделю — о результатах эксперимента писал Фокус. В исследовании приняли участие 61 компания и 2900 работников. После завершения проекта отметили, что не хотят возвращаться к 5-дневной рабочей неделе.

Испания также присоединилась к проекту, причем концепцию поддержало правительство страны. В частности, в 2021 году было выделено специальное финансирование на изучение новаций: считают, что это "идея, время которой пришло".

В Украине эксперимент с переходом на 4-дневную рабочую неделю не проводили. 71% предпринимателей отметили в опросе: смогут изменить процессы в компаниях таким образом, чтобы люди работали меньше, получили такую же зарплату, а клиенты получали тот же объем услуг, что и раньше.

Напоминаем, в Институте изучения будущего отметили, что в результате войны в Украине осталось около 29 млн человек. Также аналитики прогнозируют, что более 8 млн украинцев не вернутся из-за границы. Между тем в 2020 году Госстат оценивал количество граждан Украины в 41,6 млн человек: видим уменьшение на треть.