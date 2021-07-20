71,3% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю - опрос

Почти 90% респондентов заявили о готовности сохранить заработную плату на том же уровне в случае уменьшения количества рабочих часов для сотрудников.

71,3% украинских работодателей готовы в качестве эксперимента перейти на четырехдневную рабочую неделю в своей компании. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала по поиску работы Jooble.

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Отмечается, что речь идет об изменении внутренних процессов компаний таким образом, чтобы их продукты или услуги оставались доступными для клиентов.

Остальные 28,7% работодателей, которые участвовали в опросе портала, заявили, что не готовы проводить подобные эксперименты с изменением графиков сотрудников.

[ + – ] Исследование по четырехдневной рабочей неделе в Украине

72% респондентов считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю предоставит их работникам больше времени для решения личных вопросов. Также работодатели убеждены, что изменение графика сотрудников уменьшит офисные расходы компаний (например, на электроэнергию и бумагу), повысит лояльность работников к фирмам, будет способствовать более оперативному выполнению рабочих задач и положительно повлияет на самодисциплину.

87,8% опрошенных ответили, что согласны оставить неизменными заработные платы своих сотрудников в случае уменьшения количества рабочих часов, тогда как остальные 12,2% считают, что в таком случае будет логичным снизить и зарплату работников.

[ + – ] Исследование по четырехдневной рабочей неделе в Украине

Примечательно, что более половины респондентов — 52,5% — считают реалистичной возможность введения для Украины четырехдневной рабочей недели.

Исследование провели аналитики сервиса Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей в период с 8 июня по 8 июля 2021 года.

Напомним, в марте сообщалось, что правительство Испании одобрило введение в тестовом режиме четырехдневной рабочей недели для компаний, которые сами того захотят.

В сентябре 2019 года в Лейбористской партии Великобритании заявляли о намерении ввести в стране сокращенную рабочую неделю без уменьшения заработных плат.